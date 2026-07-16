Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'
Falha de volante resultou no gol Rubro-Negro
O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Renato Kayzer na segunda etapa da partida, após falha do volante Barros na saída de bola.
➡️Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'
Quando o cronometro marcava os 23 minutos do primeiro tempo, Pochettino cobra falta do meio-campo e Luan Cândido desvia de cabeça para fácil defesa de Léo Jardim. Com jogada controlada, goleiro sai jogando com Robert Renan, que dá passe para Barros. Volante domina de costas, demora a tomar decisão e é desarmado por Kayzer, que, de cara para o gol, apenas desloca o goleiro para abrir o placar. Veja o lance:
➡️Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória
🚨 GOOOL! Renato Kayzer!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 17, 2026
Vitória [1] - 0 Vasco
Presente do Cauan Barros 🤯 pic.twitter.com/RpNo19M7kU
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Nas redes sociais, torcedores apontaram o titular do Vasco como o grande culpado pela derrota após a falha que entregou o gol, e, que constantemente falha em praticamente todos os jogos. Veja a repercussão:
O erro é do Barros. Total.— Daniel Morais (@daanielmorais) July 17, 2026
Mas o Vasco também não tem elenco para insistir em sair jogando pelo meio a qualquer custo. Qualquer erro nessa região praticamente entrega um gol ao adversário, e o Barros não tem a qualidade técnica necessária para receber essa bola sob pressão.
Irmão o último culpado eh o português, barros tinha q ser afastado não só ele uns 7 o jogo foi uma merda porém o portuga hj foi o menos culpado— VASCAÍNO RAIZ💢 (@Aquiehvasco97) July 17, 2026
o barros tinha todo tempo do mundo pra fazer a merda que fosse e ele escolheu a pior, o unico culpado da derrota é ele— Vilker ✠ (@vilkeralves08) July 17, 2026
Robert Renan também não fez um grande favor pra ele. O maior culpado pra mim é quem coloca o Barros pra fazer saída de bola de costas— Tomatonator (@Lacerdius) July 17, 2026
O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).
Como foi a partida entre Vitória e Vasco?
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Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.
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Vitória aproveita o erro e garante os três pontos
Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.
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