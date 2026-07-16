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Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

Falha de volante resultou no gol Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 22:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória
Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Renato Kayzer na segunda etapa da partida, após falha do volante Barros na saída de bola.

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    Quando o cronometro marcava os 23 minutos do primeiro tempo, Pochettino cobra falta do meio-campo e Luan Cândido desvia de cabeça para fácil defesa de Léo Jardim. Com jogada controlada, goleiro sai jogando com Robert Renan, que dá passe para Barros. Volante domina de costas, demora a tomar decisão e é desarmado por Kayzer, que, de cara para o gol, apenas desloca o goleiro para abrir o placar. Veja o lance:

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    • Nas redes sociais, torcedores apontaram o titular do Vasco como o grande culpado pela derrota após a falha que entregou o gol, e, que constantemente falha em praticamente todos os jogos. Veja a repercussão:

    O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).

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    Como foi a partida entre Vitória e Vasco?

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    Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.

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    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória
    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

    Vitória aproveita o erro e garante os três pontos

    Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.

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