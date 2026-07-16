Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória
Treinador estreou com mais uma derrota na carreira
Após ser superado pelo Vitória por 1 a 0, no Barradão, a torcida do Vasco mandou recado a Pedro Emanuel, novo treinador do Cruzmaltino que fez sua estreia nesta quinta-feira (16). Com gol de Renato Kayzer, o professor somou mais uma derrota em sua carreira, chegando a 183 derrotas.
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Nas redes sociais, no entanto, não tiveram críticas diretamente ao trabalho do técnico, com a torcida do Vasco destacando que o problema ainda é o coletivo do clube e a culpa de Cauan Barros em ter falhado no gol. Veja a repercussão:
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Pedro Emanuel somou mais uma derrota na sua extensa lista de derrotas. No entanto, vou salva-lo das críticas na sua estreia. Culpa total do erro individual do sistema defensivo do Vasco.— newscolina (@newscolina) July 17, 2026
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Como competir em um campeonato de futebol, se sua equipe entrega um gol para o adversário em todos os jogos? Esse é o drama do Vasco em 2026.— Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) July 17, 2026
Posso chegar e dizer que a equipe estava organizada em campo na estreia do Pedro Emanuel, mas nada disso adianta se falta material humano
Pedro Emanuel fez boas substituição, o Vasco passou a ter mais movimentação na frente e tendo mais volume de jogo que o Vitória, ai me vem o Cauan e erra uma saída BÁSICA, e entrega o gol, é um filme muito repetitivo e desgastante.— Glayson Carlos (@carlos_glayson) July 17, 2026
defensivamente o time pareceu melhor, mas parece que so treinaram isso tambem, a bola caia no pé ninguem sabia oque fazer— Rick 아린 (@rickardososhi) July 17, 2026
Do sistema defensivo não. Do Cauan Barros.— Matheus Giuberti (@Giuberti10Mr) July 17, 2026
Até o Puma esteve bem defensivamente hoje.
O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).
Como foi a partida entre Vitória e Vasco?
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Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.
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Vitória aproveita o erro e garante os três pontos
Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
⚽Gols: Renato Kayzer
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões amarelos: -
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