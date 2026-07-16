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Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

Treinador estreou com mais uma derrota na carreira

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel acumula mais uma derrota em sua carreira com estreia no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após ser superado pelo Vitória por 1 a 0, no Barradão, a torcida do Vasco mandou recado a Pedro Emanuel, novo treinador do Cruzmaltino que fez sua estreia nesta quinta-feira (16). Com gol de Renato Kayzer, o professor somou mais uma derrota em sua carreira, chegando a 183 derrotas.

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    Nas redes sociais, no entanto, não tiveram críticas diretamente ao trabalho do técnico, com a torcida do Vasco destacando que o problema ainda é o coletivo do clube e a culpa de Cauan Barros em ter falhado no gol. Veja a repercussão:

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    • O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).

    Como foi a partida entre Vitória e Vasco?

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    Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.

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    Vitória aproveita o erro e garante os três pontos

    Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.

    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória
    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    VITÓRIA X VASCO
    BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Barradão
    🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
    🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
    🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
    ⚽Gols: Renato Kayzer
    🟨 Cartões amarelos: -
    🟥 Cartões amarelos: -

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