Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina
Confronto decisivo está marcado para domingo (19), às 16h (de Brasília)
A poucos dias da final da Copa do Mundo de 2026, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, fez um alerta aos jogadores antes da decisão contra a Argentina. Em entrevista à TVE, o comandante espanhol afirmou que sua equipe precisa manter a identidade que a levou até a decisão e evitar qualquer tipo de discussão ou provocação durante o confronto.
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Pedido de técnico em final entre Espanha x Argentina
Apesar de elogiar a qualidade da seleção comandada por Lionel Scaloni, De la Fuente ressaltou que o foco da Espanha deve permanecer exclusivamente no futebol apresentado ao longo da competição:
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- Temos um grande potencial futebolístico. Há um cenário em que não nos sentiríamos confortáveis, e esse seria entrar em discussões, em provocações — afirmou o comandante espanhol.
Na sequência, o treinador explicou que não fazia uma referência direta ao estilo da Argentina, mas reforçou que a Espanha precisa seguir fiel ao próprio plano de jogo.
- Não estou dizendo que a Argentina faz isso, mas nós não sabemos como. Sabemos jogar um bom futebol. Quando temos a bola, damos sentido à ideia que queremos desenvolver. Quando não temos a bola, somos muito disciplinados, muito agressivos, atacando bastante o adversário para recuperar a bola rapidamente e contra-atacar. Essa é a nossa força - completou De La Fuente.
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Relação entre técnicos nesta final
Além de projetar a decisão, o treinador da Espanha falou sobre a relação de amizade que mantém com Lionel Scaloni, técnico da Argentina. Segundo De la Fuente, os dois cultivam admiração mútua, embora deixem a amizade de lado durante a final:
- Temos uma ótima relação pessoal, admiração mútua, e eu também aprendi muito com ele. Vi como ele administrou uma equipe muito difícil com ótimos jogadores. Será um jogo entre dois grandes amigos, mas agora também entre dois grandes competidores; ambos queremos vencer — afirmou o treinador.
Próximo passo: final da Copa do Mundo
O confronto entre Argentina e Espanha está previsto para domingo (19), às 16h (de Brasília). A decisão será válida pela final da Copa do Mundo. Os atuais campeões querem manter o título e se despedir da melhor forma de Lionel Messi.
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