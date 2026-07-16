Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível' Times estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

Na primeira partida de volta ao Campeonato Brasileiro, o Vitória abriu o placar diante do Vasco com com gol de Renato Kayzer na segunda etapa. No lance do gol, a falha de Cauan Barros chamou atenção dos torcedores.

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Quando o cronometro marcava os 23 minutos do primeiro tempo, Pochettino cobra falta do meio-campo e Luan Cândido desvia de cabeça para fácil defesa de Léo Jardim. Com jogada controlada, goleiro sai jogando com Robert Renan, que dá passe para Barros. Volante domina de costas, demora a tomar decisão e é desarmado por Kayzer, que, de cara para o gol, apenas desloca o goleiro para abrir o placar. Veja o lance:

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🚨 GOOOL! Renato Kayzer!



Vitória [1] - 0 Vasco



Presente do Cauan Barros 🤯 pic.twitter.com/RpNo19M7kU — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 17, 2026

Nas redes sociais, torcedores do Vasco se revoltaram com o lance, afirmando que o jogador está errando constantemente, entregando lances parecidos. Veja a repercussão:

É o terceiro ou quarto jogo que o Barros erra e isso influencia diretamente no resultado? Volto a dizer, jogador nota 6, no máximo. Erra demais. — LG ✠ (@luisguillerme) July 17, 2026

Caralho Barros, não é possível que erre tanto — Bruno Ramos (@BrunooRamos197) July 17, 2026

Barros está se queimando de bobeira. — Emanoel Daflon (@professordaflon) July 17, 2026

Que falha do Barros ,Vasco voltou melhor no 2° tempo e bobeou,1a0 Vitória, Renato Kayzer — Agnere (@Agnere010) July 17, 2026

O que o Barros faz de merda não tá escrito. FRACO — Brunolois95 (@brunolois95) July 17, 2026

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Vasco e Vitória estão se enfrentando nesta quinta-feira (15), no Barradão (Foto: Arte Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão

📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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