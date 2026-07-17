Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja Árbitro apitou a final da Champions de 2023/2024

O esloveno Slavko Vinčić foi escolhido pela Comissão de Arbitragem da Fifa para apitar a final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina. A partida está marcada para este domingo (19) no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A nomeação foi comunicada ao árbitro na quinta-feira (17), em um vídeo divulgado pela entidade.

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Comoção do árbitro

Aos 46 anos, Vinčić integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2010 e é considerado um dos principais nomes da arbitragem europeia. A final será sua terceira participação no Mundial deste ano.

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O esloveno terá ao lado dois compatriotas como auxiliares: Tomaz Klančnik e Andraž Kovačič. O jordaniano Adham Makhadmeh ocupará a função de quarto árbitro. O alemão Bastian Dankert ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

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Caminho do árbitro até a final da Copa

Durante a Copa do Mundo de 2026, Vinčić trabalhou em três jogos, até alcançar a final. O esloveno apitou o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na primeira rodada da fase de grupos, e a vitória da Argélia por 2 a 1 sobre a Jordânia. Também conduziu o triunfo do México por 2 a 0 diante do Equador.

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Antes do torneio, ele já acumulava experiências em decisões de peso. Vinčić apitou a final da Champions League da temporada 2023/24, vencida pelo Real Madrid sobre o Borussia Dortmund. O árbitro também tem participações em Eurocopas e na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Episódio fora dos gramados

A trajetória de Vinčić inclui um episódio fora dos gramados que lhe rendeu notoriedade. Em maio de 2020, durante uma viagem à Bósnia e Herzegovina, ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento após uma operação policial que desarticulou uma rede de tráfico de drogas e prostituição.

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O árbitro foi detido junto com outros 26 homens e nove mulheres suspeitos de envolvimento com prostituição, tráfico de armas e drogas. No local, autoridades apreenderam cocaína, dez pistolas, medicamentos e cerca de 10 mil euros em dinheiro, segundo informações do jornal A Bola, de Portugal. Vinčić prestou depoimento como testemunha, foi liberado e não sofreu acusação formal; as investigações o inocentaram.

Em entrevista a um jornal esloveno, o árbitro explicou como chegou ao local. "Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso", declarou Vinčić.

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