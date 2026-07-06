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Casagrande detona campanha do Brasil após queda para Noruega: 'Péssima'

Comentarista também disparou contra convocação final e Neymar

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 06:40
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Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil
Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)


A pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1966, com a derrota para a Noruega por 2 a 1, neste domingo, em Nova Jersey, foi alvo de muitas críticas. O comentarista e ex-atacante Casagrande foi um dos que não gostaram nada da performance da Seleção comandada pelo italiano Carlo Ancelotti.

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    - O Brasil não pegou na bola, a Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, o pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez. Mas, se for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola, enquanto a Noruega tocava - disparou o ex-atacante.

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    • Em seguida, o comentarista e influenciador criticou o fato de o Brasil ter demonstrado desconhecer o carrasco norueguês.

    - O Haaland fez dois gols, todo mundo conhece ele, assiste à Premier League, às eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti ao Haaland duas vezes nesta Copa do Mundo, escrevi sobre ele, falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa de espaço para correr. Ele caminha o jogo todo, fica esperando um espaço para entrar, gosta de antecipar ao zagueiro. Ele fez sete gols nesta Copa, sendo seis de primeira. Só o segundo gol contra o Brasil que ele dominou e bateu. Ele não correu, não precisa correr para fazer gols.

    Críticas ao Brasil e a Neymar

    Casagrande também criticou até mesmo a trajetória do Brasil até as oitavas, inclusive a convocação para a Copa do Mundo.

    - A seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Fico pensando naqueles que fizeram campanha para o Neymar vir para a Copa, que ele decidiria o jogo, que estava bem, não estava machucado. Muitos da imprensa, dos influenciadores fizeram campanha. A convocação final, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. Hoje a seleção brasileira está indo embora, e Noruega está seguindo em frente. O que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo, nessa CBF, na seleção brasileira, vamos continuar passando vergonha. E cada vez pior. Fomos eliminados pela Bélgica, Holanda, Croácia, Alemanha e pela Noruega. Espero que tudo mude até 2030, e que ninguém peça mais Neymar.

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    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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