Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da Espanha
Decisão nesta segunda-feira (6) será às 16h (de Brasília)
Cristiano Ronaldo volta a reencontrar a Espanha nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, carregando um retrospecto modesto, mas recheado de lembranças marcantes. Em dez partidas disputadas contra a seleção espanhola, CR7 soma apenas duas vitórias, quatro gols marcados e um aproveitamento de 30%.
Mesmo que os números sejam modestos, Cristiano Ronaldo viveu alguns momentos históricos diante a seleção espanhola. Em 2018, na estreia de Portugal na Copa do Mundo da Rússia, marcou os três gols do empate por 3 a 3, registrando até hoje o único hat-trick de sua trajetória em Copas do Mundo.
No jogo mais recente, um dos resultados mais simbólicos da seleção portuguesa. Na final da Liga das Nações, em 2025, Cristiano marcou um dos gols do empate por 2 a 2 e ajudou Portugal a conquistar o título nos pênaltis, erguendo o troféu pela seleção.
Agora, aos 41 anos e disputando sua última Copa do Mundo, o camisa 7 terá mais uma oportunidade de escrever um novo capítulo diante de um dos adversários que mais marcaram sua carreira. O jogo é essencial para o jogador. Após afirmar que esta é sua última Copa, é a chance de Cristiano Ronaldo avançar e não se despedir de uma forma melancólica da competição.
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Veja o retrospecto de Cristiano Ronaldo contra a Espanha
Eurocopa
- 2004 (fase de grupos): Portugal 1 x 0 Espanha — não marcou.
- 2012 (semifinal): Portugal 0 (2) x (4) 0 Espanha — não marcou. Portugal foi eliminado nos pênaltis.
Copa do Mundo
- 2010 (oitavas de final): Portugal 0 x 1 Espanha — não marcou.
- 2018 (fase de grupos): Portugal 3 x 3 Espanha — marcou três gols (hat-trick).
Liga das Nações
- 2022 (fase de grupos): Portugal 1 x 1 Espanha — não marcou.
- 2022 (fase de grupos): Portugal 0 x 1 Espanha — não marcou.
- 2025 (final): Portugal 2 (5) x (3) 2 Espanha — marcou um gol e conquistou o título nos pênaltis.
Amistosos
- 2010: Portugal 0 x 4 Espanha — não marcou.
- 2020: Portugal 0 x 0 Espanha — não marcou.
- 2021: Portugal 0 x 0 Espanha — não marcou.
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