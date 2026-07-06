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Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da Espanha

Decisão nesta segunda-feira (6) será às 16h (de Brasília)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 06:30
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Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação nesta Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo volta a reencontrar a Espanha nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, carregando um retrospecto modesto, mas recheado de lembranças marcantes. Em dez partidas disputadas contra a seleção espanhola, CR7 soma apenas duas vitórias, quatro gols marcados e um aproveitamento de 30%.

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    • Mesmo que os números sejam modestos, Cristiano Ronaldo viveu alguns momentos históricos diante a seleção espanhola. Em 2018, na estreia de Portugal na Copa do Mundo da Rússia, marcou os três gols do empate por 3 a 3, registrando até hoje o único hat-trick de sua trajetória em Copas do Mundo.

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    No jogo mais recente, um dos resultados mais simbólicos da seleção portuguesa. Na final da Liga das Nações, em 2025, Cristiano marcou um dos gols do empate por 2 a 2 e ajudou Portugal a conquistar o título nos pênaltis, erguendo o troféu pela seleção.

    Agora, aos 41 anos e disputando sua última Copa do Mundo, o camisa 7 terá mais uma oportunidade de escrever um novo capítulo diante de um dos adversários que mais marcaram sua carreira. O jogo é essencial para o jogador. Após afirmar que esta é sua última Copa, é a chance de Cristiano Ronaldo avançar e não se despedir de uma forma melancólica da competição.

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    Cristiano Ronaldo tocando a bola
    Cristiano Ronaldo atuando na partida entre Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)
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    • Veja o retrospecto de Cristiano Ronaldo contra a Espanha

    Eurocopa

    • 2004 (fase de grupos): Portugal 1 x 0 Espanha — não marcou.
    • 2012 (semifinal): Portugal 0 (2) x (4) 0 Espanha — não marcou. Portugal foi eliminado nos pênaltis.

    Copa do Mundo

    1. 2010 (oitavas de final): Portugal 0 x 1 Espanha — não marcou.
    2. 2018 (fase de grupos): Portugal 3 x 3 Espanha — marcou três gols (hat-trick).

    Liga das Nações

    1. 2022 (fase de grupos): Portugal 1 x 1 Espanha — não marcou.
    2. 2022 (fase de grupos): Portugal 0 x 1 Espanha — não marcou.
    3. 2025 (final): Portugal 2 (5) x (3) 2 Espanha — marcou um gol e conquistou o título nos pênaltis.

    Amistosos

    • 2010: Portugal 0 x 4 Espanha — não marcou.
    • 2020: Portugal 0 x 0 Espanha — não marcou.
    • 2021: Portugal 0 x 0 Espanha — não marcou.

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