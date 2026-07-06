França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos
Meio-campista não treinou após lesão nos adutores
A França ainda não descartou completamente a presença de Aurélien Tchouaméni no duelo contra o Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O volante sofreu uma lesão nos adutores antes da partida contra o Paraguai e segue como grande dúvida para o confronto desta quinta-feira.
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Segundo o jornal "L'Équipe", Tchouaméni não participou do treino deste domingo, em Boston, um dia depois da vitória francesa por 1 a 0 nas oitavas de final. O jogador segue em tratamento e iniciou uma corrida contra o tempo para tentar ficar à disposição de Didier Deschamps.
França tem cautela com Tchouaméni
A situação do meio-campista preocupa a comissão técnica. Tchouaméni se lesionou durante a atividade da véspera do jogo contra o Paraguai e, desde então, faz tratamento intensivo. Na zona mista após a classificação francesa, o jogador desconversou ao ser perguntado sobre a própria condição.
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O volante tenta acelerar a recuperação e, além do trabalho com o departamento médico da seleção francesa, acionou profissionais com quem costuma trabalhar individualmente. A expectativa é que ele possa testar as sensações até quarta-feira.
Thuram deve voltar
Se Tchouaméni preocupa, Marcus Thuram dá sinais positivos. O atacante da Inter de Milão, que ficou fora dos jogos contra Suécia e Paraguai por causa de uma lesão na panturrilha, realizou trabalhos físicos ao lado do preparador Cyril Moine.
Thuram fez exercícios e corridas no campo da Universidade Bentley, em Boston, e deve retornar aos treinos com o grupo em breve. Salvo surpresa, estará disponível para enfrentar o Marrocos.
França mira o Marrocos
A França chega às quartas após uma vitória dura contra o Paraguai, decidida por Mbappé em cobrança de pênalti. Agora, os Bleus terão alguns dias para recuperar o elenco antes do duelo contra o Marrocos, que eliminou o Canadá com vitória por 3 a 0.
A principal preocupação até lá será Tchouaméni. O jogador fará de tudo para voltar, mas a comissão técnica trabalha com cautela para não transformar uma ausência de curto prazo em problema maior.
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