França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos Meio-campista não treinou após lesão nos adutores

A França ainda não descartou completamente a presença de Aurélien Tchouaméni no duelo contra o Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O volante sofreu uma lesão nos adutores antes da partida contra o Paraguai e segue como grande dúvida para o confronto desta quinta-feira.

➡️França vai pedir anulação de cartão de Olise após polêmica contra o Paraguai

Segundo o jornal "L'Équipe", Tchouaméni não participou do treino deste domingo, em Boston, um dia depois da vitória francesa por 1 a 0 nas oitavas de final. O jogador segue em tratamento e iniciou uma corrida contra o tempo para tentar ficar à disposição de Didier Deschamps.

continua após a publicidade

França tem cautela com Tchouaméni

A situação do meio-campista preocupa a comissão técnica. Tchouaméni se lesionou durante a atividade da véspera do jogo contra o Paraguai e, desde então, faz tratamento intensivo. Na zona mista após a classificação francesa, o jogador desconversou ao ser perguntado sobre a própria condição.

O volante tenta acelerar a recuperação e, além do trabalho com o departamento médico da seleção francesa, acionou profissionais com quem costuma trabalhar individualmente. A expectativa é que ele possa testar as sensações até quarta-feira.

continua após a publicidade

Thuram deve voltar

Se Tchouaméni preocupa, Marcus Thuram dá sinais positivos. O atacante da Inter de Milão, que ficou fora dos jogos contra Suécia e Paraguai por causa de uma lesão na panturrilha, realizou trabalhos físicos ao lado do preparador Cyril Moine.

Thuram fez exercícios e corridas no campo da Universidade Bentley, em Boston, e deve retornar aos treinos com o grupo em breve. Salvo surpresa, estará disponível para enfrentar o Marrocos.

continua após a publicidade

França mira o Marrocos

A França chega às quartas após uma vitória dura contra o Paraguai, decidida por Mbappé em cobrança de pênalti. Agora, os Bleus terão alguns dias para recuperar o elenco antes do duelo contra o Marrocos, que eliminou o Canadá com vitória por 3 a 0.

A principal preocupação até lá será Tchouaméni. O jogador fará de tudo para voltar, mas a comissão técnica trabalha com cautela para não transformar uma ausência de curto prazo em problema maior.

continua após a publicidade

Tchouaméni em ação pela França contra a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.