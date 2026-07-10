Inspirado por Ronaldo, Neymar e Ronaldinho, volante Gabriel fala sobre evolução do atleta moderno Atualmente no Bragantino, volante destacou a importância de construir uma carreira além dos campos em entrevista

Aniversariante desta sexta-feira (10), o meio-campista Gabriel Girotto, atualmente no RB Bragantino e com passagens por Corinthians e Internacional, concedeu recentemente uma entrevista à revista norte-americana "Galore" e falou sobre a evolução do papel do atleta profissional dentro e fora dos campos.

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O jogador abordou temas como disciplina, pressão, construção de carreira e os novos desafios para quem atua no futebol de alto rendimento. Referências como Ronaldo Fenômeno, Neymar e Ronaldinho Gaúcho aparecem como inspiração na visão de Gabriel sobre a carreira e o comportamento esperado dos atletas da nova geração.

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Durante a conversa, Gabriel relembrou momentos importantes da trajetória, desde a formação nas categorias de base até a chegada ao futebol profissional. O volante destacou as dificuldades enfrentadas no início da carreira e afirmou que o processo foi fundamental para sua evolução como atleta.

No Bragantino, clube pelo qual atua atualmente, o meio-campista ressaltou a importância da estrutura e da rotina de exigência diária para o desenvolvimento profissional. Para ele, a disciplina é um dos principais pilares para manter o desempenho em alto nível.

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— Ser atleta não é apenas sobre os 90 minutos em campo. É sobre como você dorme, como se alimenta e como se recupera. Essa disciplina se torna um estilo de vida. Fora de campo, sou mais organizado e focado nos meus objetivos. Você entende que toda escolha tem consequência dentro de campo, e eu não vejo isso como um sacrifício, porque é tudo o que sempre sonhei — afirmou Gabriel à publicação.

Gabriel Girotto destaca pressão e evolução do futebol

Ao analisar o futebol atual, Gabriel apontou que o esporte está cada vez mais físico, tático e veloz. Segundo o volante, detalhes fazem diferença em competições de alto nível, principalmente em torneios de curta duração, como a Copa do Mundo.

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O jogador também comentou sobre a pressão enfrentada pelos atletas e afirmou que encara a cobrança como parte do processo de crescimento.

— Nunca enxerguei a pressão como um problema. Vejo como um privilégio e uma oportunidade de evoluir todos os dias. Para um atleta de alto nível, a pressão se torna um privilégio, e é justamente nesse ambiente que consigo performar melhor — disse.

Fora das quatro linhas, Gabriel também falou sobre a construção da carreira além do futebol. O meio-campista comentou sobre projetos pessoais ligados a empreendedorismo, moda e iniciativas de impacto social, além da importância de desenvolver uma identidade própria durante a trajetória profissional.

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Inspirado por nomes como Ronaldo Fenômeno, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, o jogador destacou valores como resiliência e dedicação como elementos presentes em sua caminhada.

Revelado pelo Corinthians, Gabriel Girotto também defendeu o Internacional antes de chegar ao RB Bragantino, onde segue focado na preparação para a retomada do calendário competitivo após a Copa do Mundo.

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Gabriel posa durante entrevista para revista (Foto: Reprodução)

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Homenagem do Timão nas redes

Gabriel Girotto completa 34 anos nesta sexta-feira, e o Corinthians homenageou seu ex-jogador com alguns lances em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

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"Aniversário do Gabriel Girotto! 🎂 Para comemorar o dia hoje, bora rever alguns lances do ex-atleta do Timão!", escreveu o clube.