De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians Jogador de 21 anos também recebeu proposta do Cruzeiro

O atacante Wesley, que pertence ao Al-Nassr, foi oferecido ao Corinthians e voltou a entrar no radar do clube para a sequência da temporada. Revelado nas categorias de base do Timão, o jogador também desperta interesse de outras equipes e chegou a abrir negociações com o Cruzeiro nos últimos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.

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Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.

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Transfer ban e finanças travam negociação

Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor.

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Recentemente, o clube foi punido devido ao não pagamento de parcelas da compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. Enquanto a pendência não for resolvida, o Timão permanece impossibilitado de inscrever reforços.

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Outro fator que dificulta um eventual acordo é a questão financeira. Os salários de Wesley são considerados acima da capacidade atual do Corinthians, que busca alternativas para reduzir os custos e equilibrar as contas antes de avançar em qualquer negociação.

Por outro lado, o atacante vê um possível retorno ao Parque São Jorge com bons olhos. Revelado pelo Terrão, Wesley estaria disposto a priorizar o Corinthians em caso de uma proposta concreta, o que pode pesar a favor do clube caso consiga superar os entraves financeiros e regularizar sua situação junto à Fifa.

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Wesley está de saída do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

O Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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Números de Wesley pelo Corinthians:

84 jogos (44 titular) 6 gols 4 assistências 0.8 passes decisivos por jogo 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol) 2.3 dribles certos por jogo 4.7 duelos ganhos por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 2 pênaltis sofridos Nota Sofascore 6.86

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Wesley pelo Al-Nassr

40 jogos (16 titular) 5 gols 4 assistências 190 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol) 7.8 finalizações para marcar 0.7 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.6 dribles certos por jogo 48% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.91

Wesley pelo Real Sociedad

5 jogos (1 titular) 0.2 finalização por jogo (0 no gol) 60% de eficiência nos dribles 0.6 dribles certos por jogo 1.2 duelos ganhos por jogo 0.2 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.42

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