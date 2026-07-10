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De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians

Jogador de 21 anos também recebeu proposta do Cruzeiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/07/2026 14:17
Atualizado há 3 minutos
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Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians
Corinthians estuda contratação de Wesley em meio a restrições da Fifa (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O atacante Wesley, que pertence ao Al-Nassr, foi oferecido ao Corinthians e voltou a entrar no radar do clube para a sequência da temporada. Revelado nas categorias de base do Timão, o jogador também desperta interesse de outras equipes e chegou a abrir negociações com o Cruzeiro nos últimos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.

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    Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.

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    Transfer ban e finanças travam negociação

    Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor.

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    Recentemente, o clube foi punido devido ao não pagamento de parcelas da compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. Enquanto a pendência não for resolvida, o Timão permanece impossibilitado de inscrever reforços.

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    Outro fator que dificulta um eventual acordo é a questão financeira. Os salários de Wesley são considerados acima da capacidade atual do Corinthians, que busca alternativas para reduzir os custos e equilibrar as contas antes de avançar em qualquer negociação.

    Por outro lado, o atacante vê um possível retorno ao Parque São Jorge com bons olhos. Revelado pelo Terrão, Wesley estaria disposto a priorizar o Corinthians em caso de uma proposta concreta, o que pode pesar a favor do clube caso consiga superar os entraves financeiros e regularizar sua situação junto à Fifa.

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    Wesley com a camisa do Al-Nassr
    Wesley está de saída do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

    Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

    O Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

    Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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    Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

    Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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    Números de Wesley pelo Corinthians:

    1. 84 jogos (44 titular)
    2. 6 gols
    3. 4 assistências
    4. 0.8 passes decisivos por jogo
    5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
    6. 2.3 dribles certos por jogo
    7. 4.7 duelos ganhos por jogo
    8. 1.5 faltas sofridas por jogo
    9. 2 pênaltis sofridos
    10. Nota Sofascore 6.86

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    Wesley pelo Al-Nassr

    1. 40 jogos (16 titular)
    2. 5 gols
    3. 4 assistências
    4. 190 minutos para participar de gol
    5. 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
    6. 7.8 finalizações para marcar
    7. 0.7 passes decisivos por jogo
    8. 4 grandes chances criadas
    9. 1.6 dribles certos por jogo
    10. 48% de eficiência nos duelos
    11. 0.9 faltas sofridas por jogo
    12. Nota Sofascore 6.91

    Wesley pelo Real Sociedad

    1. 5 jogos (1 titular)
    2. 0.2 finalização por jogo (0 no gol)
    3. 60% de eficiência nos dribles
    4. 0.6 dribles certos por jogo
    5. 1.2 duelos ganhos por jogo
    6. 0.2 falta sofrida por jogo
    7. Nota Sofascore 6.42

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