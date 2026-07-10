De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians
Jogador de 21 anos também recebeu proposta do Cruzeiro
O atacante Wesley, que pertence ao Al-Nassr, foi oferecido ao Corinthians e voltou a entrar no radar do clube para a sequência da temporada. Revelado nas categorias de base do Timão, o jogador também desperta interesse de outras equipes e chegou a abrir negociações com o Cruzeiro nos últimos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.
Transfer ban e finanças travam negociação
Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor.
➡️Clique aqui e veja onde assistir ao confronto entre Cascavel x Corinthians
Recentemente, o clube foi punido devido ao não pagamento de parcelas da compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. Enquanto a pendência não for resolvida, o Timão permanece impossibilitado de inscrever reforços.
Outro fator que dificulta um eventual acordo é a questão financeira. Os salários de Wesley são considerados acima da capacidade atual do Corinthians, que busca alternativas para reduzir os custos e equilibrar as contas antes de avançar em qualquer negociação.
Por outro lado, o atacante vê um possível retorno ao Parque São Jorge com bons olhos. Revelado pelo Terrão, Wesley estaria disposto a priorizar o Corinthians em caso de uma proposta concreta, o que pode pesar a favor do clube caso consiga superar os entraves financeiros e regularizar sua situação junto à Fifa.
Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley
O Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.
Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.
Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.
Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.
Números de Wesley pelo Corinthians:
- 84 jogos (44 titular)
- 6 gols
- 4 assistências
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 2.3 dribles certos por jogo
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 1.5 faltas sofridas por jogo
- 2 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 6.86
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Wesley pelo Al-Nassr
- 40 jogos (16 titular)
- 5 gols
- 4 assistências
- 190 minutos para participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
- 7.8 finalizações para marcar
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 4 grandes chances criadas
- 1.6 dribles certos por jogo
- 48% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.91
Wesley pelo Real Sociedad
- 5 jogos (1 titular)
- 0.2 finalização por jogo (0 no gol)
- 60% de eficiência nos dribles
- 0.6 dribles certos por jogo
- 1.2 duelos ganhos por jogo
- 0.2 falta sofrida por jogo
- Nota Sofascore 6.42
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Corinthians
Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química ArenaHá 23 minutos
Corinthians
Memphis é monitorado por clube mexicano enquanto Corinthians tenta avançar por renovaçãoHá 1 hora
Futebol Nacional
Inspirado por Ronaldo, Neymar e Ronaldinho, volante Gabriel fala sobre evolução do atleta modernoHá 2 horas
Corinthians
Cascavel x Corinthians: data, horário e local do amistosoHá 4 horas
Corinthians
Amistoso contra o Cascavel pode marcar nova chance para Alex Santana no CorinthiansHá 7 horas
Corinthians
De olho no Cascavel, Diniz comanda treino tático no CorinthiansHá 22 horas
Mais LANCE!