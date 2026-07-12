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Ex-craque do Brasileirão será o novo técnico do Uruguai após saída de Bielsa

Ex-jogador passará por período de experiência

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 19:17
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Marcelo Bielsa no comando da seleção uruguaia
Marcelo Bielsa no comando da seleção uruguaia (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A queda precoce do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo selou o fim da passagem de Marcelo Bielsa no comando da seleção Celeste. O treinador argentino não vai seguir no comando da equipe, já que o vínculo contratual era válido apenas até o fim da participação no Mundial e não será renovado. O próprio técnico já havia revelado que optou por não renovar o vínculo anteriormente.

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    • Assim, o Uruguai já tem tudo encaminhado com o novo treinador da equipe. Diego Forlán, que conquistou idolatria como jogador pela seleção uruguaia, deve assumir o posto e ser anunciado nos próximos dias. Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), anunciou que o contrato como técnico interino deve se estender até março de 2027. Após esse período, a valiação do trabalho será feita para confirmar a continuidade ou a troca do treinador.

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    — Em 2022, já havíamos conversado com o Diego para que ele participasse do projeto da seleção. Agora surgiu a oportunidade, e ele aceitou o desafio com muito entusiasmo — disse o presidente da AUF.

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    • Ex-jogador Diego Forlán do Uruguai, momentos antes da partida entre Uruguai e Espanha
    Ex-jogador Diego Forlán do Uruguai, momentos antes da partida entre Uruguai e Espanha (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

    Revelado pelo Independiente, da Argentina, Forlán brilhou na Europa com passagens por Manchester United, Villarreal e Atlético de Madrid, onde foi artilheiro diversas vezes. Pela seleção uruguaia, disputou três Copas do Mundo e foi eleito o melhor jogador da Copa de 2010, liderando o Uruguai ao quarto lugar.

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    No futebol brasileiro, Forlán defendeu o Internacional entre 2012 e 2014. Embora sua passagem tenha sido relativamente curta, deixou boa impressão com 22 gols em 55 partidas, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2013 e terminou como artilheiro da competição estadual.

    Uruguai cai cedo na Copa do Mundo e derruba Bielsa junto

    A passagem de Bielsa com o Uruguai na Copa do Mundo terminou ainda na fase de grupos. O Uruguai empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita, perdeu para a Espanha e encerrou a participação na terceira colocação do Grupo H, sem vencer nenhuma partida.

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    Em entrevista após a eliminação do Uruguai, Bielsa assumiu a responsabilidade pelo fracasso e afirmou que não acredita ter deixado um legado no futebol uruguaio.

    — O que deixo para o futebol uruguaio? Nada. Se você me perguntar como serei lembrado, respondo que como alguém que passou e não deixou nada — declarou.

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    Antes de retornar ao Uruguai, Bielsa fez sua despedida oficial da seleção. Em conversa com os jogadores, demonstrou abatimento e resumiu o sentimento após a campanha: "Vou embora triste, porque vocês me deixaram sozinhos". A cena repercutiu na imprensa uruguaia e internacional, que acompanhou os bastidores do retorno do treinador.

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