Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena
Obras começaram nesta sexta; nesta etapa, capacidade do espaço será mantida
O Corinthians iniciou, nesta sexta-feira, a retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena. A intervenção faz parte de um projeto para adequar o espaço destinado à torcida organizada e foi autorizada após aprovação dos órgãos públicos competentes, segundo informou o clube, por meio de nota.
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De acordo com o Corinthians, o processo foi planejado em conjunto entre a diretoria executiva e a administração da Neo Química Arena. Mesmo com a remoção dos assentos, a capacidade do setor Sul será mantida em 7.406 lugares nesta etapa da obra. A retirada das cadeiras atende a uma demanda antiga de parte da torcida corintiana, que defendia um setor com características mais próximas das arquibancadas populares, mantendo, neste primeiro momento, a capacidade atual do espaço.
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O clube explicou que seguirá cumprindo todas as exigências técnicas e regulatórias para tentar obter autorização para ampliar a capacidade do setor futuramente. Para isso, ainda serão realizadas inspeções e vistorias dos órgãos responsáveis.
Em nota oficial, o presidente Osmar Stabile e a diretoria classificaram o início das obras como "mais uma etapa decisiva" para a Neo Química Arena e reforçaram que o objetivo é tornar o estádio "cada vez mais à altura da grandeza do clube". Confira na íntegra:
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É com grande satisfação que informamos sobre o início da retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena, uma ação que simboliza mais uma etapa decisiva da nossa Casa do Povo voltada para a Fiel Torcida.
A partir desta sexta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista dá início à retirada dos assentos, em um processo meticulosamente planejado e autorizado junto aos órgãos públicos competentes após um trabalho em conjunto com a Diretoria Executiva e a administração do estádio corinthiano.
Neste momento, é importante destacar que a capacidade do setor Sul será mantida, em 7.406 lugares.
Estamos cientes da importância de respeitar todas as etapas regulamentares e, por isso, o Corinthians permanece engajado na realização de todos os procedimentos, inspeções, vistorias buscando liberação de aumento de capacidade.
Agradecemos a todos os envolvidos neste processo e, sobretudo, a cada corinthiano que acompanha e fortalece nossa jornada. Seguimos juntos, confiantes e determinados a fazer da Neo Química Arena um espaço cada vez mais à altura da grandeza do nosso clube.
Saudações alvinegras,
Presidente Osmar Stabile e Diretoria
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