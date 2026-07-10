Cascavel x Corinthians: data, horário e local do amistoso Equipes se enfrentam em duelo de intertemporada

O Corinthians enfrenta o Cascavel neste domingo (12), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), em amistoso de intertemporada. O confronto será transmitido com exclusividade pela XSports, na TV aberta e no YouTube.

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A transmissão contará com narração de Milton Leite e comentários de Pedro Oliveira e Rodrigo Seraphim. Além de dar ritmo ao elenco, o amistoso servirá para que a comissão técnica faça observações e testes na equipe visando a sequência da temporada.

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⚽ Duelo: Cascavel x Corinthians

📆 Data: domingo, 12 de julho de 2026

⏰ horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná

📺 Transmissão: XSports (TV aberta e YouTube)

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

Corinthians em 2026

1 . 37 jogos 2 . 16V | 11E | 10D 3 . 53% de aproveitamento 4 . 41 gols marcados (1.1 por jogo) 5 . 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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