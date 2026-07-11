Zagueiro do Corinthians escolhe Yuri Alberto e deixa Haaland fora de seleção
Defensor alvinegro montou uma equipe ideal com grandes nomes do futebol mundial
O zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians, surpreendeu ao escolher o atacante Yuri Alberto em sua seleção dos melhores jogadores do mundo, deixando Erling Haaland, destaque da Noruega na Copa do Mundo, de fora da lista.
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A escolha foi feita em um vídeo divulgado pela Cazé TV, no qual o defensor do Corinthians precisava selecionar quais atletas levaria para montar sua equipe ideal.
Ao ser questionado sobre alguns dos principais nomes do futebol mundial, Tchoca escolheu Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
No momento da escolha entre Haaland e Yuri Alberto, o zagueiro optou pelo companheiro de Corinthians.
— Não, estamos bem, estamos bem. Yuri Alberto... — afirmou.
Sobre Messi, Tchoca destacou a admiração pelo argentino:
— Para mim, é o melhor de todos — seguiu.
Momento do Corinthians na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Números do Timão em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
Veja abaixo a sequência de jogos
- Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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