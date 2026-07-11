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Zagueiro do Corinthians escolhe Yuri Alberto e deixa Haaland fora de seleção

Defensor alvinegro montou uma equipe ideal com grandes nomes do futebol mundial

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP0
11/07/2026 13:50
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Yuri Alberto e João Pedro Tchoca durante treino do Corinthians
João Pedro Tchoca escolheu Yuri Alberto em sua seleção ideal (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians, surpreendeu ao escolher o atacante Yuri Alberto em sua seleção dos melhores jogadores do mundo, deixando Erling Haaland, destaque da Noruega na Copa do Mundo, de fora da lista.

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    A escolha foi feita em um vídeo divulgado pela Cazé TV, no qual o defensor do Corinthians precisava selecionar quais atletas levaria para montar sua equipe ideal.

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    Ao ser questionado sobre alguns dos principais nomes do futebol mundial, Tchoca escolheu Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

    No momento da escolha entre Haaland e Yuri Alberto, o zagueiro optou pelo companheiro de Corinthians.

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    • — Não, estamos bem, estamos bem. Yuri Alberto... — afirmou.

    Sobre Messi, Tchoca destacou a admiração pelo argentino:

    — Para mim, é o melhor de todos — seguiu.

    Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa
    Erling Haaland é o grande nome da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Mello Moreira/AFP)

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SCenfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Números do Timão em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    Veja abaixo a sequência de jogos

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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