Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (12) terá uma pausa nos gramados da Copa do Mundo de 2026, mas a agenda esportiva continua cheia. O dia será marcado por confrontos importantes da Série B e por amistosos de luxo entre gigantes do futebol nacional, com destaque para os duelos entre Fluminense x Bahia e Cruzeiro x Grêmio, que movimentam as torcidas pelo país.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 12 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro Série B
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Inglaterra divide protagonismo em busca do bicampeonato da Copa do Mundo
Análise – Inglaterra será primeiro adversário realmente difícil para a Argentina na Copa
11h – Operário x Novorizontino – Disney+
16h – Avaí x Náutico – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
16h – São Bernardo x Cuiabá – Premiere
19h – CRB x Goiás – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Amistoso de Clubes
16h – Fluminense x Bahia – Band, Bandplay, Sportv2, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no SporTV
16h – Cascavel x Corinthians – Xsports
17h – Cruzeiro x Corinthians – Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV
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Onde Assistir
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Futebol Feminino
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Vôlei
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