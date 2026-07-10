Memphis é monitorado por clube mexicano enquanto Corinthians tenta avançar por renovação Imprensa mexicana coloca camisa 10 na mira do Tigres em meio às tratativas para permanência no Parque São Jorge

Com contrato válido até o fim de julho, o futuro de Memphis Depay no Corinthians segue indefinido. O atacante passou a ser apontado pela imprensa mexicana como alvo do Tigres, ao mesmo tempo em que o Corinthians mantém conversas para renovar o vínculo do camisa 10.

De acordo com veículos do México, o Tigres monitora a situação do holandês e pode investir na contratação caso ele não chegue a um acordo com o Corinthians. A equipe mexicana vê Memphis como uma opção para substituir o francês André-Pierre Gignac, que está de saída do clube. Enquanto o interesse cresce no exterior, o Corinthians trabalha para manter o atacante.

continua após a publicidade

Em meio às especulações, o atacante publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais durante as férias após a participação da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

"Perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. É por isso que ainda estou aqui", escreveu o jogador.

➡️ Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

A tendência é que Memphis só retorne às atividades no CT Joaquim Grava caso haja avanço nas tratativas pela renovação. Antes do encerramento do contrato, o Corinthians ainda tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, mas a participação do holandês depende também da regularização de sua situação contratual.

continua após a publicidade

Contratado em setembro de 2024, Memphis soma 79 partidas pelo Corinthians, com 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados: Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa de 2026. Nesta temporada, disputou 14 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Possível renovação de contrato com o Corinthians

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

continua após a publicidade

Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

continua após a publicidade

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.