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Memphis é monitorado por clube mexicano enquanto Corinthians tenta avançar por renovação

Imprensa mexicana coloca camisa 10 na mira do Tigres em meio às tratativas para permanência no Parque São Jorge

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/07/2026 13:40
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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Com contrato válido até o fim de julho, o futuro de Memphis Depay no Corinthians segue indefinido. O atacante passou a ser apontado pela imprensa mexicana como alvo do Tigres, ao mesmo tempo em que o Corinthians mantém conversas para renovar o vínculo do camisa 10.

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    • De acordo com veículos do México, o Tigres monitora a situação do holandês e pode investir na contratação caso ele não chegue a um acordo com o Corinthians. A equipe mexicana vê Memphis como uma opção para substituir o francês André-Pierre Gignac, que está de saída do clube. Enquanto o interesse cresce no exterior, o Corinthians trabalha para manter o atacante.

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    Em meio às especulações, o atacante publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais durante as férias após a participação da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

    "Perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. É por isso que ainda estou aqui", escreveu o jogador.

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    • A tendência é que Memphis só retorne às atividades no CT Joaquim Grava caso haja avanço nas tratativas pela renovação. Antes do encerramento do contrato, o Corinthians ainda tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, mas a participação do holandês depende também da regularização de sua situação contratual.

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    Contratado em setembro de 2024, Memphis soma 79 partidas pelo Corinthians, com 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados: Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa de 2026. Nesta temporada, disputou 14 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

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    Possível renovação de contrato com o Corinthians

    Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação. 

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    Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

    Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

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    Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

    Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

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    Contrato de Memphis Depay é encerrado antecipadamente nos registros da FPF e da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
    Memphis Depay pelo Corinthians. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
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