Corinthians recusa proposta do Milan por Hugo Souza

O Corinthians recusou uma proposta do Milan pelo goleiro Hugo Souza, um dos principais destaques da temporada, encerrada com os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Outros clubes do exterior sondaram a situação do atleta, mas apenas os italianos formalizaram a intenção de compra.

Dívidas? Reforços? Como o Corinthians pretende usar o dinheiro da Copa do Brasil

A direção do Corinthians considera Hugo Souza um dos pilares da equipe e rejeitou a primeira investida devido aos valores considerados baixos. A tendência é de que novas propostas cheguem nas próximas semanas, principalmente após a abertura da janela de transferências, segundo apurou a reportagem.

O sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, aliado ao longo contrato vigente — até dezembro de 2029 —, são os principais trunfos da diretoria nas tratativas. Desde que assumiu o comando da Seleção, Ancelotti convocou o goleiro para diversas janelas, sejam de jogos oficiais ou amistosos, e mantém Hugo no radar neste ciclo.

Em novembro do ano passado, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões. Antes disso, o clube paulista pagou três vezes a multa de R$ 500 mil para escalar o goleiro, que ainda estava sob empréstimo, diante do rival.

O Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos do goleiro de 26 anos, que tem multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros (R$ 652 milhões na cotação atual).

O próprio jogador afirmou, após conquistar o título da Copa do Brasil diante do Vasco, que permaneceria no Corinthians, ao menos, até a próxima Copa do Mundo. De acordo com apuração da reportagem, o goleiro vê com bons olhos um retorno para o futebol europeu após período em Portugal, mas tem como foco principal no momento disputar a próxima Copa do Mundo.

— Eu fico! Tenho contrato longo ainda (com o Corinthians) — disse Hugo Souza, em entrevista à GE TV, após o título da Copa do Brasil.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Em caso de uma eventual transferência para o Milan, Hugo chegaria já com a temporada em andamento e com a missão de disputar posição, enquanto no Corinthians aparece como titular absoluto e um dos capitães do elenco.

Mesmo após enfrentar alguns problemas físicos na temporada, Hugo Souza terminou com 55 partidas disputadas, todas como titular. Ao todo, acumula o mesmo número de vitórias (28), empates (15) e derrotas (13).