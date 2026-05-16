Yuri Alberto se pronuncia após dizer que pretende deixar o Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a falar sobre uma possível saída do Corinthians. Após marcar o gol da vitória diante do Barra, pela Copa do Brasil, o camisa 9 declarou, na zona mista da Neo Química Arena, que busca "novos ares".

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Por meio de sua assessoria de imprensa, o jogador divulgou uma nota para esclarecer a declaração. Yuri afirmou que tem o desejo de atuar no exterior futuramente, mas ressaltou que não há propostas no momento.

— Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível — disse Yuri Alberto.

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O que disse Yuri Alberto?

O camisa 9 afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

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— Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar (Stabile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

Yuri Alberto marcou seis gols na temporada (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Números pelo Corinthians

Em 2026

24 jogos

11V | 7E | 6D

55,6% de aproveitamento

25 gols marcados (1,0 por jogo)

6 gols de Yuri Alberto (24%)

1,9 grandes chances por jogo

30% de conversão em grandes chances

12,7 finalizações por jogo

12,2 finalizações p/ marcar gol

55,6% posse de bola

Desde a chegada de Yuri em 2022

230 jogos

102V | 60E | 68D

53% de aproveitamento

299 gols marcados (1,3 por jogo)

82 gols de Yuri Alberto (27%)

1,88 grandes chances por jogo

41% de conversão em grandes chances

12,7 finalizações por jogo

9,7 finalizações p/ marcar gol

53,5% posse de bola

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