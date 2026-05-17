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O Corinthians não esconde que precisa negociar jogadores para conseguir fechar as contas. Em março, o Timão apresentou déficit de R$ 131,4 milhões e, um dos motivos, segundo o balanço, foi a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

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Neste cenário, o Corinthians começa a planejar a próxima janela e entende que deve receber ofertas por boa parte de seus atletas considerados titulares.

O Corinthians prevê arrecadar, no mínimo, R$ 150 milhões em vendas, segundo o orçamento.

— Não me arrependo. Mas o Corinthians precisava ter vendido jogadores. Naquele momento, a gente precisava do André. Todos os clubes do mundo têm venda de jogadores no orçamento, ano passado não conseguimos por causa da turbulência política — disse Osmar Stabile, presidente do Corinthians, em entrevista ao Ge.

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— Por isso eu falo que o Corinthians é algo inexplicável. Mesmo com a turbulência, com o Conselho Deliberativo, com todas essas confusões, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Neste ano fomos campeões da Supercopa — acrescentou.

Atletas em alta que podem ser negociados pelo Corinthians

André – volante

Na janela do início do ano, André era o jogador mais cobiçado no mercado de transferências. O atleta recebeu proposta do Milan para o futebol europeu na última janela, mas recuou nas negociações e a venda não foi concretizada. Com o jogador em alta, o presidente Osmar Stabile optou por aguardar uma proposta com valores mais elevados. A oferta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos.

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Recentemente, o atleta caiu de rendimento e se envolveu em polêmicas com expulsões. Existe a chance de clubes italianos voltarem com novas ofertas.

Yuri Alberto – atacante

Em entrevista após a vitória contra o Barra, Yuri Alberto afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

Para que as negociações avancem, o Corinthians espera uma oferta que agrade a todas as partes. O grande empecilho é que o clube detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta.

Hugo Souza – goleiro

Hugo Souza vive um dos melhores momentos da carreira. Peça fundamental em títulos como a Copa do Brasil e a Supercopa Rei, o Corinthians admite que deve receber ofertas pelo goleiro, que também é cotado para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.

Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Hugo Souza é um dos nomes em alta no Corinthians (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

Breno Bidon – meio-campista

Outro nome em alta é o meia Breno Bidon, que obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Matheus Bidu – lateral

O lateral-esquerdo foi um dos principais destaques na temporada passada e segue em alta em 2026. Antes de se firmar no Corinthians, Bidu recebeu propostas de Goiás, Juventude e Vitória em 2024.

No ano passado, após crescer de rendimento, renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2027. O Timão detém 20% dos direitos econômicos do atleta.

Matheuzinho tem ofertas do futebol russo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Matheuzinho – lateral

O lateral-direito, inclusive cogitado por Fernando Diniz na Seleção Brasileira, é outro jogador que deve ver o mercado europeu se movimentar na próxima janela.

Segundo informações iniciais da ESPN, o Zenit, da Rússia, é o principal interessado no atleta. A oferta gira em torno de 7 milhões de euros (R$ 40,5 milhões). Neste caso, o Corinthians possui 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Flamengo detém o restante.

Em entrevista após a vitória contra o São Paulo, o jogador falou sobre a proposta e os próximos passos no Timão.

— Sobre a questão da Rússia, fiquei sabendo ontem (sábado), quando fui dar uma entrevista. Não estava sabendo de nada. É algo que não passa na minha cabeça agora, tem um mês até a parada. Quando chegar a parada, vamos sentar para ver o que vai acontecer. E se for algo que vá fazer bem para o clube e para mim, não tem problema. Hoje, meu pensamento é no Barra, na quinta-feira. Meu pensamento é completamente no Corinthians. Estou muito feliz aqui. Não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas estou muito feliz aqui — afirmou Matheuzinho.

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