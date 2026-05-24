Corinthians marca no fim e vence o Atlético-MG pelo Brasileirão; dê suas notas

O jogo que se encaminhava para um final sem gols terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro na noite deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. Pelo segundo jogo seguido, Zakaria Labyad foi decisivo para o Timão e anotou o gol do triunfo aos 42 da segunda etapa. Com o resultado, o Corinthians termina a rodada em 15º lugar com 21 pontos conquistados. O Atlético fica com os mesmos 21, em 12º. O próximo jogo do Timão é contra o Platense-ARG, pela Libertadores, e o Galo recebe o Puerto Cabello-VEN, pela Sul-Americana.

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A etapa inicial foi de pouca inspiração para as duas equipes. Nenhum dos times teve muito volume ofensivo, e o lance de maior perigo foi um gol de Cuello, do Galo, anulado por impedimento após contra-ataque do time mineiro. No mais, as equipes foram burocráticas e pouco conseguiram articular jogadas em velocidade, restando finalizações de fora da área sem muito risco para Hugo Souza e Everson. O placar zerado foi justo pela baixa produtividade dos elencos.

O segundo tempo seguiu na mesma temperatura do primeiro quase até o fim, mas o herói improvável Zakaria Labyad apareceu para marcar e dar a vitória ao Corinthians. O marroquino já havia balançado as redes no empate com o Peñarol pela Libertadores na quinta e marcou pela segunda partida seguida. Foram seus dois primeiros pelo Timão. O Atlético, que passou o jogo sem conseguir assustar o rival, assim como o próprio Corinthians antes do gol, teve pouco tempo para reagir e saiu derrotado da capital paulista.

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Victor Hugo e Raniele em Corinthians x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance que mudou a partida saiu nos minutos finais, aos 42 do segundo tempo. Em boa jogada de Matheuzinho na linha de fundo, uma das poucas efetivas do Corinthians ao longo de toda partida, o lateral cruzou alto e ela cruzou a área até achar Labyad, que havia entrado dez minutos antes no jogo. O marroquino pegou certeiro e de primeira para balançar as redes de Everson e garantir a vitória do Timão.

Deu aula 🏅

O destaque é o próprio Labyad. O jogador, que ganhou minutagem no meio de semana pelo clima tranquilo na Libertadores, voltou a ter destaque com Fernando Diniz e teve voto de confiança do treinador. Foram poucos minutos em campo e poucas ações com a bola, mas o atacante se posicionou bem ao se afastar dos marcadores para conseguir finalizar nas redes. No fim, terminou abraçado pelos companheiros em campo e celebrado pela torcida na Neo Química Arena.

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Ficou abaixo 📉

A nota negativa do confronto vai para Bernard. Após um gol e uma assistência nos dois últimos jogos do Galo, que foram determinantes para os dois triunfos seguidos do time mineiro, o atacante fez uma partida abaixo e foi substituído ao longo do segundo tempo.

Ei, juiz! 📣

A arbitragem trabalhou bem no gol anulado do Atlético ainda na primeira etapa. Após o Corinthians atacar pelo lado esquerdo do ataque, Yuri Alberto erra passe na entrada da área e Victor Hugo puxou bom contra-ataque para o Galo. Cassierra recebeu pelo lado de campo, esperou Renan Lodi passar e o lateral cruzou rasteiro para Cuello, que completou sozinho para o gol, mas em posição irregular. O bandeira Rafael da Silva Alves apontou o impedimento e o VAR confirmou a decisão.

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Notas do Atlético Mineiro; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CORINTHIANS 🆚 ATLÉTICO MINEIRO

Campeonato - 17ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Zakaria Labyad (42'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR) | Cuello, Ruan (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: -

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Memphis), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Zakaria Labyad); Yuri Alberto e Lingard (Káio César).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco (Cauã), Maycon, Victor Hugo (Alan Minda) e Bernard (Cissé); Cuello e Cassierra.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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