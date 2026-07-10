logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Como foi a semana das Brabas: Corinthians intensifica preparação na intertemporada

Equipe de Emily Lima alternou trabalhos de organização defensiva, posse de bola, finalizações, bolas paradas e atividades em campo reduzido durante a semana

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/07/2026 17:35
Favorite o Lance! no Google
Gisela Robledo durante treino do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
Gisela Robledo durante treino do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians concluiu nesta sexta-feira mais uma semana de preparação durante a intertemporada. Sob o comando da técnica Emily Lima, as Brabas alternaram atividades físicas, ajustes táticos e treinamentos técnicos no CT, intensificando o trabalho de olho na retomada da temporada. O próximo compromisso da equipe será na sexta-feira (17), às 19h, contra a Ferroviária, pela terceira rodada do Paulistão F.

  • O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Futebol Feminino
    Há 7 horas
  • Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Futebol Feminino
    Há 1 semana
  • Lance!

    Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: ‘Parabéns aos envolvidos’

    Futebol Feminino
    Há 1 semana

    • A semana começou com atenção especial ao sistema defensivo, com exercícios voltados à organização no setor, além de passes entre linhas, cruzamentos e finalizações. Na sequência, as jogadoras também treinaram bolas paradas, fundamento que voltou a aparecer nos dias seguintes.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Na quinta-feira, o elenco avançou para atividades mais voltadas à construção das jogadas. Depois da preparação física, as Brabas realizaram trabalhos de posse de bola, passes entre linhas e finalizações, além de repetirem as movimentações em bolas paradas. O objetivo foi aprimorar a circulação da bola e a criação de oportunidades ofensivas.

  • Stale Solbakken, técnico da Noruega, na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado'

    Fora de Campo
    Há 29 minutos
  • Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica

    Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

    Copa do Mundo 2026
    Há 34 minutos

    • Já nesta sexta-feira, o Corinthians encerrou a semana com um treinamento em campo reduzido. Após a academia e um aquecimento em formato lúdico, Emily Lima promoveu uma atividade de oito contra oito, privilegiando a intensidade, a tomada de decisão em espaços curtos e a rapidez nas transições.

    continua após a publicidade

    Na semana anterior, a comissão técnica já havia trabalhado organização de linha, posse de bola, finalizações, transição defensiva, além de um coletivo em campo aberto no formato onze contra onze, com foco também em bolas paradas.

    Com pouco mais de uma semana até o retorno aos jogos oficiais, a comissão técnica aproveita o período sem partidas para reforçar conceitos táticos e elevar a intensidade física do elenco. O primeiro desafio após a pausa será diante da Ferroviária, na Fazendinha, pelo estadual.

    continua após a publicidade

    ➡️ CBF altera data e horário de Ferroviária x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina

    Érika, zagueira do Corinthians, durante treino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
    Érika, zagueira do Corinthians, durante treino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Layssa Santos, atacante do Palmeiras. (Paloma Caiss/Palmeiras)

    Futebol Feminino

    Reforço do Palmeiras avança em recuperação de lesão no joelho; veja quem está no DM

    Há 7 horas
    O Mixto disputa a Série A1 do Brasileirão Feminino. (Allan Gonçalves / @vorthez.dng)

    Futebol Feminino

    Mixto pretende investir R$ 3,5 milhões para permanecer na elite do Brasileirão Feminino

    Há 10 horas
    O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Futebol Feminino

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Há 11 horas
    Bia Zaneratto marcou o segundo gol do Palmeiras contra a seleção do Paraguai. (Vinicius Gois/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Palmeiras vence Paraguai e vai enfrentar o Flamengo na final da Brasil Ladies Cup

    Há 19 horas
    Dudinha no hospital após cirurgia no joelho. (Reprodução/redes sociais)

    Futebol Feminino

    Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo e inicia recuperação após lesão

    Há 21 horas
    Fernanda comemora gol marcado na Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Futebol Feminino

    Com dois gols de Fernanda, Flamengo goleia Peñarol e vai à final da Ladies Cup

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Alexia Putellas e Michele Kang durante apresentação ao London City. (London City/Divulgação)

    O que a contratação de Alexia Putellas pelo London City Lionesses indica sobre o futuro do futebol feminino

    Ju Ferreira, volante do Flamengo, jogará a Ladies Cup. (Felipe Gouveia)

    Volante do Flamengo valoriza participação na Brasil Ladies Cup

    Palmeiras x Palmeiras - Fonte Luminosa - 3ª RODADA - Paulistão F- 21.05.2026 Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária

    Comparado a Ted Lasso por jogadora, Léo Mendes analisa ano à frente da Ferroviária

    Troféu da Brasil Ladies Cup. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

    Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir e equipes participantes

    Duda Sampaio conduz bola em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

    CBF altera data e horário de Ferroviária x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina

    As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)

    Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026 e comemora com troféu

    Futebol feminino amplia cobertura e acelera preparação para a Copa do Mundo de 2027

    Flamengo disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)

    Sem Cristiane, Flamengo define relacionadas para a Ladies Cup 2026

    Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

    São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Grêmio Mauaense e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Lance!/Divulgação)

    Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina

    Miriã durante treino do Red Bull Bragantino. (Divulgação)

    Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metas

    Júlia Ávila, fisiologista do time feminino do RB Bragantino. (Felipe Oliveira/Red Bull Bragantino)

    Fisiologista do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesões