Como foi a semana das Brabas: Corinthians intensifica preparação na intertemporada Equipe de Emily Lima alternou trabalhos de organização defensiva, posse de bola, finalizações, bolas paradas e atividades em campo reduzido durante a semana

O Corinthians concluiu nesta sexta-feira mais uma semana de preparação durante a intertemporada. Sob o comando da técnica Emily Lima, as Brabas alternaram atividades físicas, ajustes táticos e treinamentos técnicos no CT, intensificando o trabalho de olho na retomada da temporada. O próximo compromisso da equipe será na sexta-feira (17), às 19h, contra a Ferroviária, pela terceira rodada do Paulistão F.

A semana começou com atenção especial ao sistema defensivo, com exercícios voltados à organização no setor, além de passes entre linhas, cruzamentos e finalizações. Na sequência, as jogadoras também treinaram bolas paradas, fundamento que voltou a aparecer nos dias seguintes.

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Na quinta-feira, o elenco avançou para atividades mais voltadas à construção das jogadas. Depois da preparação física, as Brabas realizaram trabalhos de posse de bola, passes entre linhas e finalizações, além de repetirem as movimentações em bolas paradas. O objetivo foi aprimorar a circulação da bola e a criação de oportunidades ofensivas.

Já nesta sexta-feira, o Corinthians encerrou a semana com um treinamento em campo reduzido. Após a academia e um aquecimento em formato lúdico, Emily Lima promoveu uma atividade de oito contra oito, privilegiando a intensidade, a tomada de decisão em espaços curtos e a rapidez nas transições.

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Na semana anterior, a comissão técnica já havia trabalhado organização de linha, posse de bola, finalizações, transição defensiva, além de um coletivo em campo aberto no formato onze contra onze, com foco também em bolas paradas.

Com pouco mais de uma semana até o retorno aos jogos oficiais, a comissão técnica aproveita o período sem partidas para reforçar conceitos táticos e elevar a intensidade física do elenco. O primeiro desafio após a pausa será diante da Ferroviária, na Fazendinha, pelo estadual.

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