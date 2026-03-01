Presidente do Corinthians recua e não deve liberar saída de André para o Milan

O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, não está convencido de que a saída de André para o Milan seja o melhor caminho para o clube neste momento. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

O principal fator para a mudança de postura é a avaliação de que os valores apresentados estão abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan é de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

Como o acordo estava encaminhado, a expectativa era de que André viajasse nos próximos dias para realizar exames médicos e, se fosse aprovado, a negociação seria oficializada. Com esse cenário, porém, tudo mudou.

O Lance! apurou que o Corinthians se mantém tranquilo diante de possíveis denúncias do clube italiano na Fifa, já que nem Osmar Stabile nem qualquer representante do clube assinou documentos que confirmassem a transferência.

A informação sobre a desistência de Osmar Stabile foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Lance!.

Repercussão negativa e Dorival em fúria

A possibilidade de negociação repercutiu negativamente no Parque São Jorge. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians manifestaram reprovação ao negócio, principalmente em razão dos valores envolvidos na transação.

Após a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, o técnico Dorival Júnior também foi questionado sobre a possível saída do jogador e não poupou palavras.

— Temos que nos definir como equipe, o que queremos. Minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece. Vim para montar equipes com possibilidade de vencermos, não quero a todo momento refazer equipes. Perdemos Martínez, outros jogadores que saíram no início do ano. Não estamos contratando, estamos repondo. Enquanto adversários estão qualificando elenco, nós estamos repondo — comentou Dorival.

— Corinthians tem que se estabelecer como equipe e sinalizar ao mercado que estamos aqui para ganharmos campeonatos. Eu não penso de outra forma. Quero melhorar essa equipe que já é boa. Temos que ver o retorno que queremos. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo — apontou.

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 24 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

