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Reserva, Memphis não entra e assiste à eliminação da Holanda no banco

Camisa 10 teve participação apagada na Copa do Mundo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 01:18
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Memphis olhando para baixo
Memphis não saiu do banco de reservas na eliminação da Holanda (Foto: Agência Efe/Folhapress)

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo. Um dos principais jogadores da equipe, Memphis Depay não saiu do banco de reservas.

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    • O técnico Ronald Koeman realizou seis substituições na partida: cinco no tempo normal e uma na prorrogação. Entraram, ao todo, Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst. Memphis, no entanto, não saiu do banco de reservas. 

    Assim, Memphis Depay deixou a Copa do Mundo de 2026 com números discretos e pouca participação direta ao longo da campanha. Em três jogos, sem nenhuma partida como titular, o atacante somou apenas 51 minutos em campo, mas ainda conseguiu registrar uma assistência. 

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    No período, teve média de 8.3 ações com a bola por jogo, 5.0 passes certos e 0.7 passes decisivos por partida, além de um cartão amarelo e nota média de 6.43 no Sofascore.

    Memphis na Copa do Mundo 2026

    1. 3 jogos (0 titular)
    2. 51 minutos jogados
    3. 1 assistência
    4. 8.3 ações com a bola por jogo
    5. 5.0 passes certos por jogo
    6. 0.7 passes decisivos por jogo
    7. 0.3 faltas sofridas por jogo
    8. 1 cartão amarelo
    9. Nota Sofascore 6.43

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    Hakimi divide bola com Van de Ven
    Marrocos ficou no empate com a Holanda e se classificou nos pênaltis (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Números de Memphis pela Holanda

    Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 111 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 33 assistências.

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    O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

    Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie.

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