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Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cascavel

Equipe faz último teste antes do retorno aos jogos oficiais na temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/07/2026 16:45
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Diniz e comissão técnica do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou neste sábado (11) a preparação para o amistoso contra o Cascavel, marcado para 16h, no Estádio Municipal Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR). O confronto faz parte da intertemporada e serve como preparação para a sequência da temporada.

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    A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz realizou o último treinamento pela manhã, no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade começou com uma reunião de instruções táticas na sala de preleção. Em seguida, os jogadores passaram por trabalhos de força na academia, aquecimento no gramado, exercícios de posse de bola e uma atividade tática em campo reduzido no formato dez contra dez. O treino também contou com ensaios de jogadas de bola parada.

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    Para o amistoso, o Corinthians terá desfalques importantes. O zagueiro Gustavo Henrique foi preservado por causa de dores na região dos flexores do quadril. João Pedro Tchoca também não viaja, já que segue em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

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    • Além deles, o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria permanecem em fase de transição física e também estão fora da partida. A comissão técnica utilizará o amistoso para dar ritmo de jogo ao elenco antes da retomada das competições oficiais.

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    Por fim, Memphis Depay, que está em férias após participação na Copa do Mundo, segue fora. As informações são do Ge.

    Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

    Yuri Alberto olhando para bola durante treino do Corinthians
    Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Corinthians x Cascavel

    O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

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    Do outro lado, o Cascavel encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos principais clubes do futebol brasileiro. Atuando diante de sua torcida, no oeste paranaense, a equipe espera avaliar o elenco e ganhar visibilidade nacional às vésperas da sequência da temporada.

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