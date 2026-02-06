menu hamburguer
Corinthians recusa nova proposta de clube do exterior por Hugo Souza; veja valor

Jogador está valorizado no mercado e deverá permanecer no time paulista até a Copa do Mundo

Dia 06/02/2026
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraHugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O Corinthians recusou mais uma oferta por um clube do exterior pelo goleiro Hugo Souza. Desta vez, o Besiktas, da Turquia, ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por segurá-lo.

O clube turco tentou convencer o arqueiro oferecendo um salário quatro vezes maior do que recebe hoje, mas como o Corinthians não aceitou, as negociações não prosseguiram. Como a janela da Turquia fecha nesta sexta-feira (6), não dará tempo de uma nova investida.

Hugo Souza, de 27 anos, está valorizado no mercado e sob os olhares do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que pode convocá-lo para a Copa do Mundo, que será disputada no meio deste ano. Antes, o jogador já havia sido sondado pelo Milan, da Itália, mas a negociação também não evoluiu.

O grupo OTB, que cuida da carreira do goleiro, divulgou uma nota sobre a tentativa de negócio do Besiktas e confirmando que Hugo Souza não deixará o Corinthians neste momento. Segundo a empresa, a oferta aconteceu na última quarta-feira (4) e é a segunda proposta negada pela diretoria do Corinthians nas últimas semanas.

- A primeira delas foi apresentada pela OTB ainda em dezembro de 2025, mais precisamente em 4 de dezembro, vinda do Milan. A conversa não evoluiu em um primeiro momento, visto que clube e goleiro estavam focados nas finais da Copa do Brasil, e só teve seu desfecho com a negativa do Corinthians, já em janeiro deste ano - diz parte do comunicado.

- O mesmo desfecho se deu nas tratativas com o Besiktas, quando o clube prontamente recusou a oferta apresentada pela OTB em nome da equipe turca - completou.

Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até o final de 2029 e vive seu melhor momento na carreira. Com foco em levantar mais troféus com o Timão e disputar o Mundial com a camisa do Brasil, uma nova possibilidade de transferência só deverá ser discutida após a Copa do Mundo.

Hugo Souza terminou o ano em alta pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
(Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

