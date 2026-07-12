Corinthians usa amistoso para avaliar atletas em baixa no elenco Partida pode abrir espaço para jogadores que buscam moral com Fernando Diniz

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O Corinthians enfrenta o Cascavel neste domingo (12), às 16h, em amistoso preparatório para a retomada da temporada. Além de dar ritmo ao elenco, a partida será uma oportunidade para o técnico Fernando Diniz avaliar atletas que ainda buscam mais espaço e definir quem pode ganhar protagonismo na sequência do ano.

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Entre os jogadores observados estarão atletas que retornaram recentemente ao grupo, jogadores emprestados que tentam assegurar a permanência no clube, nomes com contrato próximo do fim e que já podem assinar pré-contrato com outras equipes, além de atletas que perderam espaço e buscam recuperar prestígio com a comissão técnica. O amistoso pode ser decisivo para o futuro de parte desse grupo no Corinthians.

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Veja abaixo a lista de jogadores do Corinthians:

Pedro Raul - atacante

O atacante Pedro Raul ainda não conseguiu se firmar no Corinthians. Após retornar de empréstimo ao Ceará, recebeu algumas oportunidades, mas teve pouco impacto e não conseguiu aproveitar as chances para conquistar espaço no elenco.

Vitória e Remo demonstraram interesse na contratação do jogador, mas esbarraram em questões financeiras. O Lance! apurou que o clube paraense não tinha condições de arcar sozinho com os salários do atacante, considerados acima do limite financeiro estipulado pela diretoria para transações. Diante disso, as conversas foram interrompidas.

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Pedro Raul pelo Corinthians (2026)

24 jogos (4 titular) 2 assistências 254 min p/ participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 29% de pontaria na finalização 0% de conversão de chances claras 1 grande chance criada 55% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.46

Números gerais de Pedro Raul no Corinthians

62 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências 267 min p/ participar de gol 14.8 chutes para marcar cada gol 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol) 36% de pontaria na finalização 25% de conversão de chances claras 0.3 passe decisivo por jogo 5 grandes chances criadas 47% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.66

Alex Santana - meio-campista

Desde que retornou de empréstimo junto ao Grêmio, Alex Santana atuou apenas uma vez. A participação ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, em 3 de maio de 2026. O volante foi relacionado para os confrontos contra Vasco, São Paulo, Barra-SC, Botafogo e Grêmio.

No único jogo em que esteve em campo, Alex Santana teve participação discreta em sua única partida na temporada de 2026. O volante esteve em campo por apenas nove minutos, mas conseguiu manter bom aproveitamento na circulação da bola, acertando seis dos sete passes que tentou, além de completar o único lançamento longo realizado.

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No período, Alex Santana também registrou uma finalização para fora e contribuiu defensivamente com um corte. O desempenho rendeu nota 6,8 no Sofascore, indicando uma atuação segura dentro do contexto dos poucos minutos recebidos.

Alex Santana durante intertemporada pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Números gerais de Alex Santana no Corinthians

38 jogos (17 titular) 2 gols 0.2 passes decisivos por jogo 88% acerto no passe 61% acerto no passe longo 1.1 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 59% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 7 cartões amarelos Nota Sofascore 6.76

Fabrizio Angileri - Lateral

Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

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Nesta temporada, Fabrizio Angileri não foi titular e atuou como reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.

Números gerais de Fabrizio Angileri no Corinthians

51 jogos (32 titular) 2 assistências 11 finalizações (1 no gol) no total 1 grande chance criada 0.5 passe decisivo por jogo 0.5 dribles certos (55% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 51% acerto no passe longo 2.2 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.90

Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

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Vitinho - atacante - 31/12/2026

O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

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Números gerais de Vitinho no Corinthians

38 jogos (13 titular) 1 gol 4 assistências 310 mins p/ participar de gol 46 finalizações (13 no gol) no total 1.2 finalizações por jogo 3 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 0.8 dribles certos (48% de acerto) por jogo 47% eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.88

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André Ramalho - zagueiro

O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulista, contratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.

O vínculo de André Ramalho é válido até o final deste ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube.

André Ramalho pelo Corinthians (2026)

15 jogos (13 titular) 1 gol 92% de acerto no passe 0.6 desarmes por jogo 1.4 interceptações por jogo 4.3 cortes por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 63% de eficiência nos duelos 65% de eficiência nos duelos aéreos 0.7 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 7.23

Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

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Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

Contrato de André Ramalho no Corinthians está próximo do fim (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Números gerais de André Ramalho no Corinthians

88 jogos (78 titular) 2 gols 1 assistência 45 finalizações (14 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 90% acerto no passe 60% acerto no passe longo 3.1 bolas recuperadas por jogo 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 4.4 cortes por jogo 57% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.09

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Allan - volante

O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

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O vínculo de Allan é de empréstimo junto ao Flamengo válido até o final deste ano.

Números gerais de Allan no Corinthians

22 jogos (12 titular) 11 finalizações (2 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo 87% acerto no passe 53% acerto no passe longo 2.5 bolas recuperadas por jogo 1.1 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 58% eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.80

Matheus Pereira - volante

Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.

O vínculo de Matheus Pereira é de empréstimo junto ao Fortaleza válido até o final deste ano.

Números gerais de Matheus Pereir no Corinthians

19 jogos (11 titular) 15 finalizações (2 no gol) no total 0.8 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo 85% acerto no passe 71% acerto no passe longo 3.2 bolas recuperadas por jogo 0.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 49% eficiência nos duelos 0.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.82

Pedro Milans - lateral

O lateral uruguaio chegou ao Corinthians e ainda enfrenta dificuldades para se adaptar ao clube. Tanto que, em duas partidas nas quais Fernando Diniz não teve Matheuzinho à disposição, optou por improvisar o volante Raniele na posição.

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Números pelo Corinthians:

7 jogos (7 titular) 4 finalizações (0 no gol) no total 0.6 finalizações por jogo 1 grande chance criada 0.7 passe decisivo por jogo 0.4 dribles certos (60% de acerto) por jogo 81% acerto no passe 33% acerto no passe longo 2.7 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 48% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.56

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