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Corinthians usa amistoso para avaliar atletas em baixa no elenco

Partida pode abrir espaço para jogadores que buscam moral com Fernando Diniz

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/07/2026 07:00
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Fernando Diniz olhando para frente durante treino
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

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O Corinthians enfrenta o Cascavel neste domingo (12), às 16h, em amistoso preparatório para a retomada da temporada. Além de dar ritmo ao elenco, a partida será uma oportunidade para o técnico Fernando Diniz avaliar atletas que ainda buscam mais espaço e definir quem pode ganhar protagonismo na sequência do ano.

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    Entre os jogadores observados estarão atletas que retornaram recentemente ao grupo, jogadores emprestados que tentam assegurar a permanência no clube, nomes com contrato próximo do fim e que já podem assinar pré-contrato com outras equipes, além de atletas que perderam espaço e buscam recuperar prestígio com a comissão técnica. O amistoso pode ser decisivo para o futuro de parte desse grupo no Corinthians.

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    ➡️Corinthians x Cascavel terá transmissão exclusiva na TV aberta; veja onde assistir

    Veja abaixo a lista de jogadores do Corinthians:

  • O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, comemora após marcar seu segundo gol durante o primeiro tempo da prorrogação da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami, em Miami Gardens

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    • Pedro Raul - atacante

    O atacante Pedro Raul ainda não conseguiu se firmar no Corinthians. Após retornar de empréstimo ao Ceará, recebeu algumas oportunidades, mas teve pouco impacto e não conseguiu aproveitar as chances para conquistar espaço no elenco. 

    Vitória e Remo demonstraram interesse na contratação do jogador, mas esbarraram em questões financeiras. O Lance! apurou que o clube paraense não tinha condições de arcar sozinho com os salários do atacante, considerados acima do limite financeiro estipulado pela diretoria para transações. Diante disso, as conversas foram interrompidas. 

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    Pedro Raul pelo Corinthians (2026)

    1. 24 jogos (4 titular)
    2. 2 assistências
    3. 254 min p/ participar de gol
    4. 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
    5. 29% de pontaria na finalização
    6. 0% de conversão de chances claras
    7. 1 grande chance criada
    8. 55% de eficiência nos duelos aéreos
    9. Nota Sofascore 6.46

    Números gerais de Pedro Raul no Corinthians

    1. 62 jogos (17 titular)
    2. 4 gols
    3. 3 assistências
    4. 267 min p/ participar de gol
    5. 14.8 chutes para marcar cada gol
    6. 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol)
    7. 36% de pontaria na finalização
    8. 25% de conversão de chances claras
    9. 0.3 passe decisivo por jogo
    10. 5 grandes chances criadas
    11. 47% de eficiência nos duelos aéreos
    12. Nota Sofascore 6.66

    Alex Santana - meio-campista

    Desde que retornou de empréstimo junto ao GrêmioAlex Santana atuou apenas uma vez. A participação ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, em 3 de maio de 2026. O volante foi relacionado para os confrontos contra VascoSão PauloBarra-SCBotafogo e Grêmio

    No único jogo em que esteve em campo, Alex Santana teve participação discreta em sua única partida na temporada de 2026. O volante esteve em campo por apenas nove minutos, mas conseguiu manter bom aproveitamento na circulação da bola, acertando seis dos sete passes que tentou, além de completar o único lançamento longo realizado.

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    No período, Alex Santana também registrou uma finalização para fora e contribuiu defensivamente com um corte. O desempenho rendeu nota 6,8 no Sofascore, indicando uma atuação segura dentro do contexto dos poucos minutos recebidos.

    Alex Santana durante intertemporada pelo Corinthians
    Alex Santana durante intertemporada pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Números gerais de Alex Santana no Corinthians

    1. 38 jogos (17 titular)
    2. 2 gols
    3. 0.2 passes decisivos por jogo
    4. 88% acerto no passe
    5. 61% acerto no passe longo
    6. 1.1 desarmes por jogo
    7. 0.4 interceptações por jogo
    8. 2.6 bolas recuperadas por jogo
    9. 59% eficiência nos duelos
    10. 0.7 faltas por jogo
    11. 7 cartões amarelos
    12. Nota Sofascore 6.76

    Fabrizio Angileri - Lateral

    Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

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    Nesta temporada, Fabrizio Angileri não foi titular e atuou como reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.

    Números gerais de Fabrizio Angileri no Corinthians

    1. 51 jogos (32 titular)
    2. 2 assistências
    3. 11 finalizações (1 no gol) no total
    4. 1 grande chance criada
    5. 0.5 passe decisivo por jogo
    6. 0.5 dribles certos (55% de acerto) por jogo
    7. 84% acerto no passe
    8. 51% acerto no passe longo
    9. 2.2 bolas recuperadas por jogo
    10. 1.4 desarmes por jogo
    11. 0.6 interceptações por jogo
    12. 54% eficiência nos duelos
    13. Nota Sofascore 6.90

    Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

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    Vitinho - atacante - 31/12/2026

    atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

    Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, InternacionalFlamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

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    Números gerais de Vitinho no Corinthians

    1. 38 jogos (13 titular)
    2. 1 gol
    3. 4 assistências
    4. 310 mins p/ participar de gol
    5. 46 finalizações (13 no gol) no total
    6. 1.2 finalizações por jogo
    7. 3 grandes chances criadas
    8. 0.9 passe decisivo por jogo
    9. 0.8 dribles certos (48% de acerto) por jogo
    10. 47% eficiência nos duelos
    11. 0.6 faltas sofridas por jogo
    12. Nota Sofascore 6.88

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    André Ramalho - zagueiro

    O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulistacontratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.

    O vínculo de André Ramalho é válido até o final deste ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube.

    André Ramalho pelo Corinthians (2026)

    1. 15 jogos (13 titular)
    2. 1 gol
    3. 92% de acerto no passe
    4. 0.6 desarmes por jogo
    5. 1.4 interceptações por jogo
    6. 4.3 cortes por jogo
    7. 2.7 bolas recuperadas por jogo
    8. 63% de eficiência nos duelos
    9. 65% de eficiência nos duelos aéreos
    10. 0.7 faltas por jogo
    11. 5 cartões amarelos
    12. Nota Sofascore 7.23

    Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

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    Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

    André Ramalho cabecei bola durante treino no Corinthians
    Contrato de André Ramalho no Corinthians está próximo do fim (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Números gerais de André Ramalho no Corinthians

    1. 88 jogos (78 titular)
    2. 2 gols
    3. 1 assistência
    4. 45 finalizações (14 no gol) no total
    5. 0.5 finalizações por jogo
    6. 90% acerto no passe
    7. 60% acerto no passe longo
    8. 3.1 bolas recuperadas por jogo
    9. 1.1 desarmes por jogo
    10. 1.0 interceptações por jogo
    11. 4.4 cortes por jogo
    12. 57% eficiência nos duelos
    13. Nota Sofascore 7.09

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    Allan - volante

    O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

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    O vínculo de Allan é de empréstimo junto ao Flamengo válido até o final deste ano.

    Números gerais de Allan no Corinthians

    1. 22 jogos (12 titular)
    2. 11 finalizações (2 no gol) no total
    3. 0.5 finalizações por jogo
    4. 0.4 passe decisivo por jogo
    5. 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo
    6. 87% acerto no passe
    7. 53% acerto no passe longo
    8. 2.5 bolas recuperadas por jogo
    9. 1.1 desarmes por jogo
    10. 0.8 interceptações por jogo
    11. 58% eficiência nos duelos
    12. 0.7 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 6.80

    Matheus Pereira - volante

    Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.

    O vínculo de Matheus Pereira é de empréstimo junto ao Fortaleza válido até o final deste ano.

    Números gerais de Matheus Pereir no Corinthians

    1. 19 jogos (11 titular)
    2. 15 finalizações (2 no gol) no total
    3. 0.8 finalizações por jogo
    4. 0.4 passe decisivo por jogo
    5. 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo
    6. 85% acerto no passe
    7. 71% acerto no passe longo
    8. 3.2 bolas recuperadas por jogo
    9. 0.7 desarmes por jogo
    10. 0.4 interceptações por jogo
    11. 49% eficiência nos duelos
    12. 0.2 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 6.82

    Pedro Milans - lateral

    O lateral uruguaio chegou ao Corinthians e ainda enfrenta dificuldades para se adaptar ao clube. Tanto que, em duas partidas nas quais Fernando Diniz não teve Matheuzinho à disposição, optou por improvisar o volante Raniele na posição.

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    Números pelo Corinthians:

    1. 7 jogos (7 titular)
    2. 4 finalizações (0 no gol) no total
    3. 0.6 finalizações por jogo
    4. 1 grande chance criada
    5. 0.7 passe decisivo por jogo
    6. 0.4 dribles certos (60% de acerto) por jogo
    7. 81% acerto no passe
    8. 33% acerto no passe longo
    9. 2.7 bolas recuperadas por jogo
    10. 1.4 desarmes por jogo
    11. 1.3 interceptações por jogo
    12. 48% eficiência nos duelos
    13. 1.0 faltas sofridas por jogo
    14. Nota Sofascore 6.56

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