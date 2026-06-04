Liderança geral perdida e Di María no caminho: o Corinthians na Libertadores

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O Corinthians chegou à última rodada da fase de grupos da Libertadores com a possibilidade de encerrar a classificação geral da competição na liderança. No entanto, com a combinação de resultados e a derrota para o Platense, na Neo Química Arena, o Timão terminou na 11ª colocação.

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Os primeiros jogos do Corinthians indicavam um cenário de maior tranquilidade na competição. Nas três primeiras rodadas, o time conquistou três vitórias, com seis gols marcados e nenhum sofrido, desempenho que colocou a equipe em posição confortável na tabela.

Na sequência da fase de grupos, porém, o rendimento caiu. O Corinthians não conseguiu repetir o mesmo nível nas partidas de volta, somando empate com Santa Fe e Peñarol fora de casa e a derrota para o Platense em casa, o que comprometeu a campanha na reta final.

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Com isso, o Corinthians encerrou sua participação na fase de grupos da Libertadores 2026 com seis jogos disputados, três vitórias, dois empates e uma derrota. O desempenho rendeu 61% de aproveitamento.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

No setor ofensivo, o time marcou oito gols e criou 15 grandes chances ao longo da fase de grupos. A equipe ainda registrou 81 finalizações no total e apresentou média de 65% de posse de bola, indicando controle territorial em boa parte dos confrontos.

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Os números de construção e definição reforçam o volume de jogo da equipe, com 32 finalizações na direção do gol. A média por partida também chama atenção: 2.5 grandes chances criadas, 13.5 finalizações e 5.3 chutes no alvo por jogo, evidenciando consistência ofensiva ao longo da campanha.

Veja abaixo os resultados do Corinthians na Libertadores

1 . Platense 0 x 2 Corinthians 2 . Corinthians 2 x 0 Independente Santa Fe 3 . Corinthians 2 x 0 Peñarol 4 . Independente Santa Fe 1 x 1 Corinthians 5 . Peñarol 1 x 1 Corinthians 6 . Corinthians 0 x 2 Platense

Os primeiros colocados da fase de grupos da Libertadores (Foto: Arte Lance!/Chatgtp)

Destaques do Corinthians na Libertadores

O Corinthians contou com diferentes protagonistas ao longo da campanha na Libertadores. Na artilharia, o destaque ficou para o zagueiro Gustavo Henrique, com três gols marcados. Na sequência aparecem Kayke Ferrari, Raniele, Yuri Alberto, Jesse Lingard e Zakaria Labyad, todos com um gol cada, compondo a distribuição ofensiva da equipe ao longo da fase de grupos.

Nas assistências, o principal nome foi Rodrigo Garro, responsável por quatro passes para gol, sendo peça central na criação das jogadas. Também contribuíram com uma assistência cada Gustavo Henrique, Matheuzinho e Yuri Alberto, reforçando a participação coletiva na construção das jogadas ofensivas da equipe na competição.

Destaques do Corinthians na Libertadores (Foto: Arte Lance!/Chatgtp)

Rosario Central e Di María no caminho do Corinthians

O Corinthians enfrentará o Rosario Central, da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores. O confronto foi definido em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e marca mais um capítulo do histórico do clube alvinegro no torneio continental.

Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, justamente na Libertadores de 2000, também pelas oitavas de final. Na ocasião, o Timão avançou após uma disputa equilibrada, com placares idênticos nos jogos de ida e volta e decisão nas penalidades.

O duelo ficou marcado por fortes atuações e reviravoltas, incluindo gols de Luizão e Edílson no Pacaembu, além de grande destaque do goleiro Dida nas cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Corinthians venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação.

Para o novo encontro, o Rosario Central tem como um de seus principais nomes o atacante Ángel Di María, enquanto Hugo Souza já enfrentou o jogador em outras ocasiões e levou vantagem em duelos individuais, incluindo defesas de pênaltis.

Ángel Di María está no caminho do Corinthians na Libertadores (Foto: Divulgação / Rosario Central)

O que pode surgir a partir das quartas

Com o próximo passo definido, o Corinthians ainda tem um outro cenário a ser analisado, formado pelos clubes do mesmo lado do chaveamento do Timão. Neste grupo está o duelo brasileiro das oitavas entre Cruzeiro e Flamengo, além de Deportes Tolima, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador.

Desses quatro clubes, o Corinthians só não tem campanha melhor na fase de grupos que o Flamengo. Isso significa que o Timão decidiria em casa uma eventual semifinal contra qualquer outro rival desse lado do chaveamento.

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