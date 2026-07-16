Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático
Elenco entra em campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira (23)
O Corinthians deu sequência à preparação para a retomada da temporada na manhã desta quinta-feira (16), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro completou o 19º dia de atividades da intertemporada de 2026, intensificando os trabalhos de olho na sequência de compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A programação começou com uma sessão de vídeo na Sala de Preleção Flexform, na qual a comissão técnica passou orientações táticas aos jogadores. Em seguida, o grupo realizou um trabalho de força na academia e, já no gramado, fez o aquecimento antes de iniciar as atividades com bola.
Na parte principal do treinamento, os atletas participaram de um exercício de posse de bola. Depois, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade tática em campo reduzido, com duas equipes de dez jogadores, voltada ao ajuste de comportamentos ofensivos e defensivos.
Durante o treinamento, Diniz também aproveitou para testar alternativas na formação da equipe. O Corinthians segue a preparação durante a intertemporada para chegar em melhores condições à retomada do calendário, que reserva uma sequência de partidas decisivas nas competições nacionais e continentais.
Fifa confirma investigação sobre Argentina por faixa das Malvinas na Copa
Por que a Finalíssima entre Argentina e Espanha não aconteceu?
Torcedores detonam Martínez e Romero após Argentina x Inglaterra: 'Saco cheio'
Veja abaixo a sequência de jogos
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Timão na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Corinthians em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Corinthians
Juventus estuda oferta para contratar André, do CorinthiansHá 54 minutos
Futebol Nacional
Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforçosHá 2 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20Há 4 horas
Corinthians
De promessa da base à multa milionária: a ascensão de Kauê no CorinthiansHá 9 horas
Corinthians
Em transição física, Hugo e Vitinho ficam mais perto de voltar ao CorinthiansHá 20 horas
Corinthians
Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao CorinthiansHá 1 dia
Mais LANCE!