Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático Elenco entra em campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira (23)

O Corinthians deu sequência à preparação para a retomada da temporada na manhã desta quinta-feira (16), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro completou o 19º dia de atividades da intertemporada de 2026, intensificando os trabalhos de olho na sequência de compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

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A programação começou com uma sessão de vídeo na Sala de Preleção Flexform, na qual a comissão técnica passou orientações táticas aos jogadores. Em seguida, o grupo realizou um trabalho de força na academia e, já no gramado, fez o aquecimento antes de iniciar as atividades com bola.

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Na parte principal do treinamento, os atletas participaram de um exercício de posse de bola. Depois, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade tática em campo reduzido, com duas equipes de dez jogadores, voltada ao ajuste de comportamentos ofensivos e defensivos.

Durante o treinamento, Diniz também aproveitou para testar alternativas na formação da equipe. O Corinthians segue a preparação durante a intertemporada para chegar em melhores condições à retomada do calendário, que reserva uma sequência de partidas decisivas nas competições nacionais e continentais.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Veja abaixo a sequência de jogos

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Momento do Timão na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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Corinthians em 2026

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

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