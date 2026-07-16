De promessa da base à multa milionária: a ascensão de Kauê no Corinthians Arqueiro se tornou reserva imediato de Hugo Souza após bons jogos

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O Corinthians acertou a renovação de contrato do goleiro Kauê, de 22 anos. Com o novo vínculo, válido até julho de 2031, o jogador teve valorização contratual, com aumento da multa rescisória.

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A nova multa para transferências ao exterior passou a ser de 100 milhões de euros (cerca de R$ 579 milhões, na cotação atual). Para clubes do futebol brasileiro, o valor foi fixado em R$ 128 milhões.

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O arqueiro foi titular em três jogos na temporada de 2026. Contra o Fluminense, no Maracanã, ainda com Dorival Júnior no comando, mesmo na derrota por 3 a 1, foi o principal destaque da equipe ao realizar sete defesas, sendo três dentro da área.

Já na partida diante do Barra, Kauê voltou a ter bom desempenho e foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com três defesas, uma dentro da área, e duas bolas aéreas afastadas.

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A cereja do bolo, no entanto, veio diante do Vasco, pelo Brasileirão. Em partida disputada no dia 26 de abril, o Corinthians atuou com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo, mas encontrou em Kauê um dos principais responsáveis por segurar o resultado. O goleiro teve atuação segura e terminou o confronto sem ser vazado, recebendo nota 8.2 no Sofascore.

Ao longo dos 90 minutos, Kauê realizou sete defesas, acertou sua única saída do gol e ainda contribuiu na reposição de bola, com dez passes longos certos em 30 tentativas. Além disso, somou dois cortes e 11 bolas recuperadas.

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Números pelo Corinthians

Kauê — Corinthians (total)

4 jogos (4 titular) 4 gols sofridos 20 defesas (5.0 por jogo) 5 defesas em chutes na área 83% de bolas defendidas 2 jogos sem sofrer gols 0.42 gols evitados 65% de acerto no passe Nota Sofascore 7.35

Kauê — Corinthians (2026)

3 jogos (3 titular) 3 gols sofridos 17 defesas (5.7 por jogo) 4 defesas em chutes na área 85% de bolas defendidas 2 jogos sem sofrer gols 0.63 gols evitados 60% de acerto no passe Nota Sofascore 7.57

Kauê — Corinthians (2025)

1 jogo (1 titular) 1 gol sofrido 3 defesas 1 defesa em chute na área 75% de bolas defendidas -0.21 gols evitados 73% de acerto no passe Nota Sofascore 6.7

Kauê foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Trajetória de Kauê no Corinthians

Kauê chegou ao Corinthians em 2019, como reforço para a equipe sub-15. As boas atuações aceleraram sua subida de categoria e, em 2021, já integrava o elenco sub-20. O goleiro fez parte do grupo nas disputas da Copinha de 2022 e 2023.

A estreia no profissional aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no empate por 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena.

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Lesão atrapalhou sequência da carreira

Kauê foi titular com o ídolo Danilo, então técnico da base, que o escolheu para ser o goleiro titular do Sub-20 na Copinha. As boas atuações abriram portas e renderam participação nos treinos do elenco profissional, dividindo o ambiente com Cássio.

A expectativa era de maior protagonismo em 2024, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no fim do ano, interrompeu a evolução e o tirou da Copinha seguinte, além de frear a continuidade natural da carreira.

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— Esses últimos anos para mim, depois do LCA, vim trabalhando firme, treinando firme, até minha recuperação foi muito rápida. A recuperação normalmente de quem rompe o LCA, volta com nove ou dez meses, eu voltei com sete. Voltei fazendo alguns jogos no Sub-20, joguei a Copinha, voltei para o profissional, treinando bem, firme e esperei a minha oportunidade, graças a Deus. Agradecer ao Dorival, ao Fabinho, a toda comissão técnica, ao Luizão (Luiz Fernando, preparador de goleiros), ao (Marcelo) Carpes, que sempre estão ali comigo, a todos os goleiros, que hoje, graças a Deus, consegui realizar meu sonho — contou o goleiro Kauê em entrevista no ano passado.

Kauê com a taça de campeão (Foto: Reprodução/Instagram)

Timão tentou outros goleiros, mas apostou na base

Durante a janela de transferências no começo do ano, o clube avaliava que as opções imediatas para a posição, Felipe Longo e o próprio Kauê, eram promissoras, porém ainda jovens para jogos de maior pressão.

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Diante desse cenário, a diretoria foi ao mercado em busca de reforços. O Corinthians chegou a acertar a contratação de João Ricardo, do Fortaleza, mas recuou após o goleiro ser reprovado nos exames médicos.

Outro nome analisado foi Neto, do Botafogo, mas as negociações não avançaram. Com isso, o clube optou por manter os jovens da base como alternativas imediatas para a posição.

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