Deschamps deixa França após goleada na Copa do Mundo: 'Não fiz o que deveria' Treinador assumiu culpa pela derrota

Didier Deschamps deixou o comando da seleção da França com lágrimas nos olhos. Depois da derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, o treinador lamentou o primeiro tempo desastroso dos Bleus, assumiu a responsabilidade pela atuação e valorizou a reação apresentada depois do intervalo.

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A França foi para o vestiário perdendo por 4 a 0, mas voltou transformada para a etapa final. Com dois gols de Mbappé, além de Barcola e Dembélé, a equipe chegou a ficar perto do empate. Olise desperdiçou duas oportunidades claras quando o placar ainda estava em 4 a 3, antes de Saka e Bellingham confirmarem a vitória inglesa.

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— Evidentemente, é uma derrota. Fizemos um primeiro tempo inaceitável. Depois, reagimos e conseguimos fazer coisas boas. Tivemos duas oportunidades para empatar em 4 a 4. Passamos a atacar mais, que é o que sabemos fazer. Infelizmente, a culpa é minha. Não fiz o que deveria no primeiro tempo. Ao menos, depois, aquilo se pareceu com alguma coisa, mesmo que a derrota doa. Conseguimos fazer coisas positivas, e nem tudo deve ser descartado. Existe um grupo com verdadeiras qualidades futebolísticas, jovens que ainda vão subir muitos degraus e material suficiente para conseguir grandes resultados. Existe decepção, porque teríamos preferido terminar na terceira colocação — declarou Deschamps.

O treinador fez quatro alterações no intervalo. Upamecano, Digne, Dembélé e Barcola entraram nas vagas de Konaté, Theo Hernández, Cherki e Doué. As mudanças deram maior intensidade à equipe e ajudaram a França a marcar três gols nos primeiros 20 minutos da etapa final.

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Deschamps se despede da França após 14 anos

A partida contra a Inglaterra marcou o fim de uma passagem iniciada em 2012. Deschamps comandou a França durante 14 anos e conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021, além de alcançar as finais da Eurocopa de 2016 e do Mundial de 2022.

Em sua última entrevista como treinador dos Bleus, o francês destacou principalmente as relações construídas durante a trajetória. Visivelmente emocionado, ele agradeceu aos jogadores, aos integrantes da comissão técnica e a todos que participaram de sua caminhada na seleção.

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— Foi uma aventura muito bonita no aspecto humano. Foram semanas especiais ao lado deles. Tentamos criar emoções. É a Copa do Mundo, e não existe nada mais bonito. Tenho ouvido muitos agradecimentos, e eu também quero agradecer a muitas pessoas. Tenho uma comissão técnica com muita competência. Existem escolhas de jogadores, escolhas humanas e esse desejo de chegar o mais alto possível. Tentei manter a seleção francesa no nível mais elevado. Não existe nada mais bonito. Vesti esta camisa durante 25 anos. É algo muito especial — afirmou.

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Antes da partida, Mbappé havia publicado uma homenagem ao treinador e dito que a França deveria ter oferecido uma despedida melhor. Depois da derrota, o capitão reconheceu que o primeiro tempo passou a impressão de que os jogadores haviam abandonado Deschamps, mas ressaltou que o resultado não diminuiria o legado do técnico.

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Mbappé e Deschamps na Copa do Mundo pela França. (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

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