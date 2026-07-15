Corinthians libera joia da base para assinar com o Chelsea Clubes têm negociação encaminhada desde o ano passado

O Corinthians publicou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Denner, de 18 anos, que seguirá para o Chelsea, da Inglaterra.

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A negociação pela transferência do jogador foi acertada em fevereiro de 2025, ainda na gestão de Augusto Melo, quando o Corinthians concluiu a venda do atleta. O Chelsea desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,4 milhões na cotação da época).

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Naquele momento, Denner ainda não havia atingido a maioridade e, por isso, não podia atuar pelo futebol inglês. Durante o período de espera, o lateral sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia.

Após a recuperação inicial, o Chelsea solicitou que o jogador viajasse para a Inglaterra para realizar exames médicos e dar continuidade ao tratamento nas instalações do clube.

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Autor de gol na final da Copinha de 2025, Denner inicia novo desafio no Chelsea (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Carreira de Denner no Corinthians

Autor de um dos gols do Corinthians na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, contra o São Paulo, Denner acumula convocações para as seleções brasileiras de base e é considerado uma das principais revelações das categorias de base do clube nos últimos anos.

Após a conquista da Copinha, o lateral foi integrado ao elenco profissional pela comissão técnica comandada, à época, por Ramón Díaz. No entanto, permaneceu no Parque São Jorge até completar 18 anos, condição necessária para concretizar a transferência ao Chelsea.

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