Corinthians libera joia da base para assinar com o Chelsea
Clubes têm negociação encaminhada desde o ano passado
O Corinthians publicou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Denner, de 18 anos, que seguirá para o Chelsea, da Inglaterra.
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A negociação pela transferência do jogador foi acertada em fevereiro de 2025, ainda na gestão de Augusto Melo, quando o Corinthians concluiu a venda do atleta. O Chelsea desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,4 milhões na cotação da época).
Naquele momento, Denner ainda não havia atingido a maioridade e, por isso, não podia atuar pelo futebol inglês. Durante o período de espera, o lateral sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia.
Após a recuperação inicial, o Chelsea solicitou que o jogador viajasse para a Inglaterra para realizar exames médicos e dar continuidade ao tratamento nas instalações do clube.
Carreira de Denner no Corinthians
Autor de um dos gols do Corinthians na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, contra o São Paulo, Denner acumula convocações para as seleções brasileiras de base e é considerado uma das principais revelações das categorias de base do clube nos últimos anos.
Após a conquista da Copinha, o lateral foi integrado ao elenco profissional pela comissão técnica comandada, à época, por Ramón Díaz. No entanto, permaneceu no Parque São Jorge até completar 18 anos, condição necessária para concretizar a transferência ao Chelsea.
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