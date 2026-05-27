Hugo Souza falha, Platense surpreende e vence o Corinthians pela Libertadores; dê suas notas
Irreconhecível, Timão joga mal e conhece primeira derrota na competição
O Corinthians perdeu para o Platense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, em partida válida pela sexta e última rodada da Libertadores. Os gols da equipe argentina foram marcados pelo atacante Zapiola.
Com a liderança assegurada desde a quinta rodada, o Corinthians encerrou a fase de grupos com 11 pontos, em campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time marcou oito gols e sofreu quatro. Já o Platense, que dependia do resultado para avançar às oitavas de final, chegou aos 10 pontos e também garantiu a classificação. O Santa Fe, com oito pontos, terminou na terceira colocação e conquistou vaga na Sul-Americana, enquanto o Peñarol, com seis, foi eliminado.
Corinthians morno na primeira etapa
O Corinthians teve pouca inspiração na primeira etapa e encontrou dificuldades para concluir as jogadas em gol, enquanto a equipe visitante adotou uma proposta mais defensiva, apostando nos contra-ataques. O gol do Platense saiu aos 20 minutos, após toque de mão de Garro dentro da área, com Zapiola cobrando o pênalti com categoria para abrir o placar. Aos 43, Memphis tabelou com Raniele e finalizou com perigo, mas parou na defesa do goleiro Borgogno.
Segundo tempo ruim e com vaias
O técnico Fernando Diniz voltou para o segundo tempo sem Memphis Depay, que deu lugar a Kaio César, e ainda mais ofensivo, sacando o volante Raniele para a entrada de Zakaria Labyad. Na prática, no entanto, foi o Platense quem marcou novamente, com Zapiola aproveitando uma saída errada de Hugo Souza para mandar por cobertura e ampliar o placar para 2 a 0. Após o segundo gol, o Corinthians tentou ensaiar uma pressão, mas teve pouco efeito. Nas substituições, Yuri Alberto, que revelou que gostaria de deixar o clube, foi vaiado, assim como o volante Allan.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Platense abriu o placar na primeira etapa após um pênalti cometido por Rodrigo Garro, que tocou a mão na bola. O lance deu tranquilidade ao time argentino e fez com que o Corinthians, que vinha mal na partida, ficasse ainda mais nervoso e com dificuldades ofensivas.
Deu aula 🏅
Franco Zapiola foi o grande nome do time do Platense no jogo. No primeiro tempo, converteu a cobrança de pênalti e, na segunda etapa, aproveitou a lambança da zaga do Corinthians para marcar o segundo.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Hugo Souza fez uma partida abaixo do seu nível. No primeiro gol do Platense, em cobrança de pênalti, a jogada se originou após o camisa 1 sair errado em um escanteio. Já o segundo gol aconteceu após passe errado do arqueiro.
Ei, juiz! 📣
Aos 43 minutos, Breno Bidon disputou a bola na área com a zaga do Platense e foi tocado por Tomás Silva. Inicialmente, o árbitro Alexis Herrera (VEN) marcou pênalti. No entanto, o VAR, representado por Reyes Soto (VEN), chamou o lance para revisão e a penalidade foi anulada. Nas arquibancadas e no campo, houve muitas reclamações.
Não vou ver isso sozinho 😱
Hugo Souza protagonizou um lance confuso aos 11 minutos do segundo tempo. Após recuo do lateral Matheuzinho, o goleiro do Corinthians tentou sair jogando, mas entregou a bola nos pés de Zapiola, que, com categoria, encobriu o arqueiro e mandou para o fundo das redes.
E esta assistência do goleiro Hugo Souza para o golaço do Zapiola?pic.twitter.com/X30J3aXBx2— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) May 28, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 0x2 Platense
Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Zapiola (20'/1ºT) e Zapiola (11'/2ºT) Platense;
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Lagos, Gauto (PLA)
🟥 Cartões vermelhos: -
👭Público: 39.996
💰Renda: R$2.909.567,98
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)
🖥️ VAR: Reyes Soto (VEN)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Zakaria Labyad), Allan (Carrillo), Bidon e Garro (Lingard); Memphis (Kaio César) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)
PLATENSE: Matías Borgogno; Agustín Lagos (Juan Saborido), Ignacio Vázquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Iván Gómez (Dalmasso), Martín Barrios e Maximiliano Amarfil; Nicolás Retamar (Heradia), Juan Gauto (Mateo Mendía) e Franco Zapiola (Quirós). (Técnico: Walter Adrian Zunino)
