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Corinthians acerta renovação de Kauê com contrato até 2031

Clube amplia o tempo de permanência do goleiro e reajusta a multa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/07/2026 11:33
Atualizado há 1 minutos
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Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians
Kauê ganhou espaço no Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians acertou a renovação de contrato com o goleiro Kauê, de 22 anos. O novo vínculo é válido até 4 de julho de 2031. O contrato anterior tinha validade até 2029.

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    Segundo informações divulgadas inicialmente pelo Ge, a nova multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 579 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior. Para equipes do futebol brasileiro, o valor foi fixado em R$ 128 milhões.

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    O arqueiro foi titular em três jogos na temporada 2026. Contra o Fluminense, no Maracanã, ainda com Dorival Júnior no comando, mesmo na derrota por 3 a 1, foi o principal destaque da equipe ao realizar sete defesas, sendo três dentro da área. 

    Já na partida diante do Barra, Kauê voltou a ter bom desempenho e foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com três defesas, uma dentro da área, e duas bolas aéreas afastadas.

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    • A cereja do bolo, no entanto, veio diante do Vasco, pelo Brasileirão. Em partida disputada no dia 26 de abril, o Corinthians atuou com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo, mas encontrou em Kauê um dos principais responsáveis por segurar o resultado. O goleiro teve atuação segura e terminou o confronto sem ser vazado, recebendo nota 8.2 no Sofascore.

    Números pelo Corinthians

    Em 2026, Kauê disputou três partidas pelo Corinthians, todas como titular. O goleiro sofreu três gols e realizou 17 defesas, média de 5,7 por jogo, sendo quatro em finalizações dentro da área. Os números ainda apontam 85% de bolas defendidas, dois jogos sem sofrer gols, 0,63 gols evitados, 60% de acerto nos passes e nota 7,57 no Sofascore.

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    Na temporada de 2025, o goleiro entrou em campo uma vez pelo Corinthians. Na partida, sofreu um gol e fez três defesas, uma delas em chute dentro da área, com 75% de bolas defendidas. Kauê também registrou -0,21 em gols evitados, 73% de acerto nos passes e recebeu nota 6,7 no Sofascore.

    Kauê — Números pelo Corinthians

    1. 4 jogos (4 titular)
    2. 4 gols sofridos
    3. 20 defesas (5.0 por jogo)
    4. 5 defesas em chutes na área
    5. 83% de bolas defendidas
    6. 2 jogos sem sofrer gols
    7. 0.42 gols evitados
    8. 65% de acerto no passe
    9. Nota Sofascore 7.35
    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians
    Kauê passou a ser o reserva imediato de Hugo Souza (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

    Timão tentou outros goleiros, mas apostou na base

    Durante a janela de transferências no começo do ano, o clube avaliava que as opções imediatas para a posição, Felipe Longo e o próprio Kauê, eram promissoras, porém ainda jovens para jogos de maior pressão.

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    Diante desse cenário, a diretoria foi ao mercado em busca de reforços. O Corinthians chegou a acertar a contratação de João Ricardo, do Fortaleza, mas recuou após o goleiro ser reprovado nos exames médicos.

    Outro nome analisado foi Neto, do Botafogo, mas as negociações não avançaram. Com isso, o clube optou por manter os jovens da base como alternativas imediatas para a posição.

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