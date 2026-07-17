Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu Volante retoma o protagonismo e interesse do mercado internacional

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O volante André viveu uma montanha-russa de emoções no primeiro semestre pelo Corinthians. Valorizado pelas boas atuações na temporada passada, o jogador chegou a ter uma negociação encaminhada com o Milan, da Itália, mas viu o cenário mudar após permanecer no clube.

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Antes da pausa para a Copa do Mundo, André perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

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Um exemplo foi a derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Na ocasião, André sequer saiu do banco durante toda a partida, por opção de Fernando Diniz.

Erros em campo e "abraço" de Diniz

Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena.

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O Corinthians puniu André com uma multa de 10% do salário pelo episódio. Cabe ressaltar que o volante também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

— Quando eu vi a imagem, sinceramente eu não achei que ele fez aquele gesto. Eu perguntei para ele, e ele falou: "Eu não fiz para ninguém". É um garoto, é da índole dele. A carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região genital. Ele colocou a mão, mas não para provocar ninguém — explicou o treinador.

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— Eu confio muito no que ele falou e foi a impressão que eu tive vendo a imagem. Ele não faz um gesto acintoso para ninguém. E não é do comportamento dele. É um menino que vale ouro, mal abre a boca no CT, discreto e que tem um futuro brilhante pela frente — completou.

Em outro momento, André voltou a ser expulso. O volante recebeu cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo da partida contra o Vasco da Gama, após dar uma entrada dura por trás em Thiago Mendes.

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— A expulsão hoje foi desnecessária. Hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Ele é um garoto que tem um futuro brilhante. É um moleque muito dócil no trato no dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente — disse Fernando Diniz após o jogo.

Boa fase recoloca André na mira da Juventus (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

De volta ao protagonismo

Formado nas categorias de base do clube, o jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

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A boa atuação devolveu o prestígio de André junto à torcida e também reacendeu o interesse do futebol europeu. A Juventus, da Itália, voltou a buscar informações sobre a situação do volante do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após as negociações iniciadas em fevereiro.

Na ocasião, a Juventus disputava a contratação do jogador com o Milan. O clube rossonero avançou nas tratativas e ficou próximo de fechar a contratação do volante, mas o negócio acabou não sendo concretizado após o Timão desistir.

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Aquela altura, o presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

Agora, a tendência é que, após uma conversa inicial para alinhar os valores da negociação, a Juventus formalize uma proposta pela contratação de André. O volante já conta com a aprovação do técnico Luciano Spalletti.

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Números de André pelo Corinthians

Em 2026, André disputou 29 partidas, sendo 25 como titular, marcou cinco gols e distribuiu 15 passes decisivos. Além disso, mantém 81% de aproveitamento nos passes e média de 1,1 finalização por jogo, com 0,3 chute no alvo por partida.

Na parte defensiva, o camisa do Corinthians registra 1,9 desarme, 0,5 interceptação e 3,4 bolas recuperadas por jogo. Nos duelos individuais, apresenta 50% de eficiência, com média de 4,9 disputas vencidas por partida. Em contrapartida, também acumula 1,4 falta por jogo, cinco cartões amarelos e duas expulsões na temporada. A nota média do jogador no Sofascore é 6,77.

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Desde que chegou ao Corinthians, André soma 41 partidas, 26 delas como titular, com sete gols e 18 passes decisivos. No período, o volante registra 80% de acerto nos passes, média de 1,7 desarme, 3,0 bolas recuperadas e 4,3 duelos ganhos por jogo, além de 52% de aproveitamento nos confrontos individuais. No total, recebeu seis cartões amarelos e mantém nota média 6,77 no Sofascore.

Com a camisa alvinegra, participou de conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, vencida sobre o Flamengo. Na decisão, foi titular e esteve entre os jogadores de maior destaque da equipe.

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André Luiz pelo Corinthians em 2026

29 jogos (25 titular) 5 gols 15 passes decisivos 81% de acerto no passe 1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.9 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.4 bolas recuperadas por jogo 50% de eficiência nos duelos 4.9 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas por jogo 5 cartões amarelos 2 cartões vermelhos Nota Sofascore 6.77

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André Luiz pelo Corinthians (geral)

41 jogos (26 titular) 7 gols 18 passes decisivos 80% de acerto no passe 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.0 bolas recuperadas por jogo 52% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.77

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