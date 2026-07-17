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Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

Volante retoma o protagonismo e interesse do mercado internacional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/07/2026 06:00
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André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians
André dá a volta por cima no Corinthians e desperta novo interesse da Juventus (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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O volante André viveu uma montanha-russa de emoções no primeiro semestre pelo Corinthians. Valorizado pelas boas atuações na temporada passada, o jogador chegou a ter uma negociação encaminhada com o Milan, da Itália, mas viu o cenário mudar após permanecer no clube.

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    Antes da pausa para a Copa do Mundo, André perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

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    Um exemplo foi a derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Na ocasião, André sequer saiu do banco durante toda a partida, por opção de Fernando Diniz.

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    • Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena.

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    O Corinthians puniu André com uma multa de 10% do salário pelo episódio. Cabe ressaltar que o volante também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

    — Quando eu vi a imagem, sinceramente eu não achei que ele fez aquele gesto. Eu perguntei para ele, e ele falou: "Eu não fiz para ninguém". É um garoto, é da índole dele. A carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região genital. Ele colocou a mão, mas não para provocar ninguém — explicou o treinador.

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    — Eu confio muito no que ele falou e foi a impressão que eu tive vendo a imagem. Ele não faz um gesto acintoso para ninguém. E não é do comportamento dele. É um menino que vale ouro, mal abre a boca no CT, discreto e que tem um futuro brilhante pela frente — completou.

    Em outro momento, André voltou a ser expulso. O volante recebeu cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo da partida contra o Vasco da Gama, após dar uma entrada dura por trás em Thiago Mendes.

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    — A expulsão hoje foi desnecessária. Hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Ele é um garoto que tem um futuro brilhante. É um moleque muito dócil no trato no dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente — disse Fernando Diniz após o jogo.

    André comemora gol pelo Corinthians
    Boa fase recoloca André na mira da Juventus (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

    De volta ao protagonismo

    Formado nas categorias de base do clube, o jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

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    A boa atuação devolveu o prestígio de André junto à torcida e também reacendeu o interesse do futebol europeu. A Juventus, da Itália, voltou a buscar informações sobre a situação do volante do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após as negociações iniciadas em fevereiro.

    Na ocasião, a Juventus disputava a contratação do jogador com o Milan. O clube rossonero avançou nas tratativas e ficou próximo de fechar a contratação do volante, mas o negócio acabou não sendo concretizado após o Timão desistir.

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    Aquela altura, o presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou. 

    Agora, a tendência é que, após uma conversa inicial para alinhar os valores da negociação, a Juventus formalize uma proposta pela contratação de André. O volante já conta com a aprovação do técnico Luciano Spalletti.

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    Números de André pelo Corinthians

    Em 2026, André disputou 29 partidas, sendo 25 como titular, marcou cinco gols e distribuiu 15 passes decisivos. Além disso, mantém 81% de aproveitamento nos passes e média de 1,1 finalização por jogo, com 0,3 chute no alvo por partida.

    Na parte defensiva, o camisa do Corinthians registra 1,9 desarme, 0,5 interceptação e 3,4 bolas recuperadas por jogo. Nos duelos individuais, apresenta 50% de eficiência, com média de 4,9 disputas vencidas por partida. Em contrapartida, também acumula 1,4 falta por jogo, cinco cartões amarelos e duas expulsões na temporada. A nota média do jogador no Sofascore é 6,77.

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    Desde que chegou ao Corinthians, André soma 41 partidas, 26 delas como titular, com sete gols e 18 passes decisivos. No período, o volante registra 80% de acerto nos passes, média de 1,7 desarme, 3,0 bolas recuperadas e 4,3 duelos ganhos por jogo, além de 52% de aproveitamento nos confrontos individuais. No total, recebeu seis cartões amarelos e mantém nota média 6,77 no Sofascore.

    Com a camisa alvinegra, participou de conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, vencida sobre o Flamengo. Na decisão, foi titular e esteve entre os jogadores de maior destaque da equipe.

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    André Luiz pelo Corinthians em 2026

    1. 29 jogos (25 titular)
    2. 5 gols
    3. 15 passes decisivos
    4. 81% de acerto no passe
    5. 1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol)
    6. 1.9 desarmes por jogo
    7. 0.5 interceptações por jogo
    8. 3.4 bolas recuperadas por jogo
    9. 50% de eficiência nos duelos
    10. 4.9 duelos ganhos por jogo
    11. 1.4 faltas por jogo
    12. 5 cartões amarelos
    13. 2 cartões vermelhos
    14. Nota Sofascore 6.77

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    André Luiz pelo Corinthians (geral)

    1. 41 jogos (26 titular)
    2. 7 gols
    3. 18 passes decisivos
    4. 80% de acerto no passe
    5. 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)
    6. 1.7 desarmes por jogo
    7. 0.4 interceptações por jogo
    8. 3.0 bolas recuperadas por jogo
    9. 52% de eficiência nos duelos
    10. 4.3 duelos ganhos por jogo
    11. 1.2 faltas por jogo
    12. 6 cartões amarelos
    13. Nota Sofascore 6.77

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