Nos acréscimos, Corinthians arranca empate com o Santa Fe pela Libertadores
Gustavo Henrique marcou o gol que salvou o Timão da derrota
O Corinthians empatou com o Santa Fe por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (06), no estádio El Campín, pela quarta rodada da Libertadores. O gol da equipe colombiana foi marcado por Rodallega, enquanto Gustavo Henrique descontou para o Timão.
Com o placar, o Corinthians agora soma 10 pontos e segue na liderança do Grupo E da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz mantém vantagem confortável na chave, enquanto o Santa Fe chegou aos dois pontos e permanece na terceira colocação. Platense aparece em segundo, com seis pontos, e o Peñarol é o lanterna, com um.
Equilíbrio na primeira parte do jogo
A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.
Gustavo Henrique salva o Corinthians
A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira.
O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Nos acréscimos, Matheuzinho foi decisivo ao cruzar na cabeça do zagueiro Gustavo Henrique que, como um centroavante, subiu mais alto que a defesa do Santa Fe e empatou o confronto. O resultado manteve o Corinthians invicto na competição e com chances de classificação às oitavas ainda nesta rodada.
Deu aula 🏅
Hugo Souza fez, no mínimo, quatro defesas importantes na partida. Especialmente na segunda etapa, foi o principal nome do Corinthians em campo e conseguiu segurar o placar até Rodallega furar a defesa alvinegra. Foi importante para deixar o resultado mínimo e manter condições do Timão buscar o empate.
Ficou abaixo 📉
O volante André, que chegou a despertar interesse do Milan, vive uma fase ruim no Corinthians e novamente teve atuação abaixo do esperado. Com erros de passe e pouca dinâmica, o jogador foi substituído na segunda etapa pelo técnico Fernando Diniz.
✅ FICHA TÉCNICA
Santa Fe 1x1 Corinthians
Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: El Campín, em Bogotá, na Colômbia
🥅 Gols: Rodallega (14'/2ºT) Santa Fe; Gustavo Henrique (47'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Olivera, Peralza e Zapata (SFE); (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)
⚽ESCALAÇÕES
SANTA FE: Mosquera, Helibelton Palacios (Luis Palacios), Olivera (Scarpeta), Moreno e Peralza (Obrian); Torres, Toscano e Fernández; Mafla, Rodallega e Bustos. (Técnico: Pablo Repetto)
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Carrillo), André (Dieguinho), Breno Bidon (Kaio César) e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)
