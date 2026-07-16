Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians Clube europeu faz primeiros contatos com o Timão e avalia proposta

A Juventus, da Itália, negocia a contratação do volante André, do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após negociações iniciadas em fevereiro. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

Na ocasião, a Juventus disputava a contratação do jogador com o Milan. O clube rossonero avançou nas tratativas e ficou próximo de fechar a contratação do volante, mas o negócio acabou não sendo concretizado após o Timão desistir.

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A tendência é que, após uma conversa inicial para alinhar os valores da negociação, a Juventus formalize uma proposta pela contratação de André. O volante já conta com a aprovação do técnico Luciano Spalletti.

Aprovado por Luciano Spalletti, André pode deixar o Corinthians (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Negociação no semestre passado

Aquela altura, o presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

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O principal fator para a mudança de postura foi a avaliação de que os valores apresentados estavam abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

A queda de rendimento do jogador, inclusive, levantou questionamentos sobre a decisão do Corinthians de manter o atleta no elenco. Em entrevista ao Ge, o presidente Osmar Stabile afirmou que não se arrepende de ter recusado a proposta do Milan, mas reconheceu que, naquele momento, o clube precisava concretizar a venda de jogadores.

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— Não me arrependo. Mas o Corinthians precisava ter vendido jogadores. Naquele momento, a gente precisava do André. Todos os clubes do mundo têm venda de jogadores no orçamento, ano passado não conseguimos por causa da turbulência política — disse.

— Por isso eu falo que o Corinthians é algo inexplicável. Mesmo com a turbulência, com o Conselho Deliberativo, com todas essas confusões, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Neste ano fomos campeões da Supercopa — seguiu.

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Números de André pelo Corinthians

Com a camisa alvinegra, participou de conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, vencida sobre o Flamengo. Na decisão, foi titular e esteve entre os jogadores de maior destaque da equipe.

André Luiz pelo Corinthians em 2026

29 jogos (25 titular) 5 gols 15 passes decisivos 81% de acerto no passe 1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.9 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.4 bolas recuperadas por jogo 50% de eficiência nos duelos 4.9 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas por jogo 5 cartões amarelos 2 cartões vermelhos Nota Sofascore 6.77

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André Luiz pelo Corinthians (geral)

41 jogos (26 titular) 7 gols 18 passes decisivos 80% de acerto no passe 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.0 bolas recuperadas por jogo 52% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.77

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