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Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians

Clube europeu faz primeiros contatos com o Timão e avalia proposta

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/07/2026 14:51
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André comemora gol pelo Corinthians
André voltou à pauta da Juventus (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

A Juventus, da Itália, negocia a contratação do volante André, do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após negociações iniciadas em fevereiro. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

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    • Na ocasião, a Juventus disputava a contratação do jogador com o Milan. O clube rossonero avançou nas tratativas e ficou próximo de fechar a contratação do volante, mas o negócio acabou não sendo concretizado após o Timão desistir.

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    A tendência é que, após uma conversa inicial para alinhar os valores da negociação, a Juventus formalize uma proposta pela contratação de André. O volante já conta com a aprovação do técnico Luciano Spalletti.

    André durante partida do Corinthians
    Aprovado por Luciano Spalletti, André pode deixar o Corinthians (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

    Negociação no semestre passado

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    • Aquela altura, o presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou. 

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    O principal fator para a mudança de postura foi a avaliação de que os valores apresentados estavam abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda. 

    A queda de rendimento do jogador, inclusive, levantou questionamentos sobre a decisão do Corinthians de manter o atleta no elenco. Em entrevista ao Ge, o presidente Osmar Stabile afirmou que não se arrepende de ter recusado a proposta do Milan, mas reconheceu que, naquele momento, o clube precisava concretizar a venda de jogadores.

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    — Não me arrependo. Mas o Corinthians precisava ter vendido jogadores. Naquele momento, a gente precisava do André. Todos os clubes do mundo têm venda de jogadores no orçamento, ano passado não conseguimos por causa da turbulência política — disse. 

    — Por isso eu falo que o Corinthians é algo inexplicável. Mesmo com a turbulência, com o Conselho Deliberativo, com todas essas confusões, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Neste ano fomos campeões da Supercopa — seguiu.  

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    Números de André pelo Corinthians

    Com a camisa alvinegra, participou de conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, vencida sobre o Flamengo. Na decisão, foi titular e esteve entre os jogadores de maior destaque da equipe.

    André Luiz pelo Corinthians em 2026

    1. 29 jogos (25 titular)
    2. 5 gols
    3. 15 passes decisivos
    4. 81% de acerto no passe
    5. 1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol)
    6. 1.9 desarmes por jogo
    7. 0.5 interceptações por jogo
    8. 3.4 bolas recuperadas por jogo
    9. 50% de eficiência nos duelos
    10. 4.9 duelos ganhos por jogo
    11. 1.4 faltas por jogo
    12. 5 cartões amarelos
    13. 2 cartões vermelhos
    14. Nota Sofascore 6.77

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    André Luiz pelo Corinthians (geral)

    1. 41 jogos (26 titular)
    2. 7 gols
    3. 18 passes decisivos
    4. 80% de acerto no passe
    5. 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)
    6. 1.7 desarmes por jogo
    7. 0.4 interceptações por jogo
    8. 3.0 bolas recuperadas por jogo
    9. 52% de eficiência nos duelos
    10. 4.3 duelos ganhos por jogo
    11. 1.2 faltas por jogo
    12. 6 cartões amarelos
    13. Nota Sofascore 6.77

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