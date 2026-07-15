Pedro Raul, do Corinthians, recebe sondagem do Fortaleza e Coritiba Atacante foi avaliado pelas duas equipes, mas as conversas não evoluíram

O atacante Pedro Raul, do Corinthians, recebeu consulta do Fortaleza, mas as negociações não avançaram. Reserva da equipe alvinegra, o centroavante está na lista de jogadores que o clube pretende negociar para reduzir a folha salarial.

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O Lance! apurou que o Corinthians recebeu uma consulta informal envolvendo Pedro Raul. No entanto, as conversas não evoluíram por causa dos valores financeiros. O Fortaleza busca um centroavante e chegou a negociar a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos, mas também não houve acordo em razão dos salários.

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Outro clube ao qual Pedro Raul foi oferecido foi o Coritiba, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As tratativas, porém, também não avançaram devido ao custo salarial do atacante. O interesse do clube paranaense foi divulgado incialmente pelo jornalista Rogerio Scarione.

Dois clubes negociaram com o Corinthians em março

O Corinthians recebeu sondagens pelo atacante Pedro Raul de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo opção no banco de reservas e tendo poucos minutos em campo.

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Os clubes interessados são Vitória e Remo. Naquele momento, Timão informou que só pretende liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.

O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

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Pedro Raul marcou quatro gols pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

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Pedro Raul — Corinthians (2026)

24 jogos (4 titular) 2 assistências 254 min p/ participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 29% de pontaria na finalização 0% de conversão de chances claras 1 grande chance criada 55% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.46

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Pedro Raul pelo Corinthians

62 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências 267 min p/ participar de gol 14.8 chutes para marcar cada gol 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol) 36% de pontaria na finalização 25% de conversão de chances claras 0.3 passe decisivo por jogo 5 grandes chances criadas 47% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.66

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