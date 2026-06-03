O Uberlândia anunciou a contratação de Danilo Andrade como novo técnico da equipe. O ex-meia, de 46 anos, chega ao clube após passagem pelo Pouso Alegre, onde conquistou o título de Campeão do Interior no Campeonato Mineiro desta temporada e deu sequência ao início de sua trajetória como treinador.

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Na trajetória à beira do campo, Danilo começou no comando das categorias de base do Corinthians. Foram 129 partidas, com 74 vitórias, além da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, um dos principais títulos da formação alvinegra nos últimos anos.

Em seguida, assumiu o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro deste ano. Em 10 jogos, somou quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O trabalho teve como destaque a vitória sobre o Cruzeiro na estreia, a classificação inédita à semifinal e a campanha que terminou com o título de Campeão do Interior.

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Como jogador, Danilo marcou época no Corinthians entre 2010 e 2018, sendo considerado um dos grandes ídolos do clube. No período, conquistou três Campeonatos Brasileiros (2011, 2015 e 2017), a Copa Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e dois Campeonatos Paulistas (2013 e 2017). Antes disso, também foi campeão do mundo pelo São Paulo, ao vencer o Liverpool na final de 2005.

O Uberlândia, por sua vez, lidera o grupo A11 do Brasileirão Série D e já está classificado para o mata-mata da competição. A equipe encerra a primeira fase no dia 14 de junho, às 16h, contra o Abecat-GO, no Parque do Sabiá.

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Danilo foi treinador do Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Veja a nota divulgada pelo Uberlândia

Danilo é o novo treinador do Uberlândia Esporte Clube SAF para a sequência da temporada.

O novo comandante iniciou sua trajetória como técnico no Corinthians, onde comandou a equipe sub-20 e também integrou a comissão técnica do elenco profissional. Neste ano, conquistou o título de Campeão Mineiro do Interior.

Como jogador, construiu uma carreira vitoriosa e marcou seu nome na história do futebol brasileiro, com destaque para as passagens por São Paulo e Corinthians, onde foi campeão mundial pelos dois clubes. Também conquistou outros títulos que o colocam entre os grandes nomes de sua geração.

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