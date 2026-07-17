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Memphis volta às redes e aumenta mistério sobre futuro no Corinthians

Holandês fez publicação durante as férias e movimentou as discussões sobre sua continuidade no Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/07/2026 11:30
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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay negocia renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Em meio ao imbróglio pela renovação de contrato com o Corinthians, o meia-atacante Memphis Depay usou novamente as redes sociais para publicar uma mensagem enigmática.

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    • O jogador está em período de férias após a eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e vive situação indefinida sobre permanência no Corinthians

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    — E se eu ficar e fizer do meu jeito? Fiz do meu jeito... E ainda assim tentam discutir. Falam de mim — não estou nem aí para o que dizem. Os números não mentem; eles é que mentem na minha cara. E se não mentem, acho que foi um erro. Acho que foi um erro — disse Memphis Depay.

    Memphis está em transição (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    Memphis não tem futuro definido (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Possível renovação de contrato com o Corinthians

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    • Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação. 

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    Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

    Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

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    Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

    Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

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