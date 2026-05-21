Com time misto, o Corinthians empatou com o Peñarol por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (21), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta rodada da Libertadores. O gol da equipe uruguaia foi marcado por Maxi Oliveira, enquanto Zakaria Labyad deixou tudo igual para o Timão.

continua após a publicidade

Com o empate diante do Peñarol, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E com uma rodada de antecedência. O time chegou aos 11 pontos em cinco partidas, mantém a invencibilidade na competição e não pode mais ser ultrapassado por Platense e Santa Fe, que somam sete e cinco pontos, respectivamente. Já o Peñarol aparece na lanterna, com apenas três pontos conquistados e está eliminado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vantagem uruguaia

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

continua após a publicidade

Reação do Corinthians

O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

Corinthians segue invicto na competição (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O momento decisivo do Corinthians foi o gol marcado por Zakaria Labyad, que garantiu a liderança do grupo. O lance começou com Kaio César cruzando pela direita, André tentando o cabeceio e Pedro Raul desviando a bola, que parou na defesa do goleiro. No rebote, o marroquino estava no lugar certo, na hora certa, e finalizou para garantir o empate.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Em sua primeira partida como titular no Corinthians, Zakaria Labyad deu seu cartão de visita e mostrou que quer brigar por espaço. Não foi brilhante, mas demonstrou garra e oportunismo no gol de empate do Timão.

Ficou abaixo 📉

Pedro Raul foi titular na equipe e teve a oportunidade de mostrar serviço ao técnico Fernando Diniz. No entanto, o jogador não conseguiu aproveitar. Para quem quer brigar por mais espaço na equipe, precisa apresentar mais.

Não vou ver isso sozinho 😱

Um lance de Pedro Raul, no fim do primeiro tempo, chamou atenção nas redes sociais. Aos 44 minutos da etapa inicial, pela esquerda, Labyad cruzou para a área, Pedro Milans escorou a bola, e André finalizou. No entanto, Pedro Raul acabou interferindo na jogada ao ficar na trajetória do chute, atrapalhando a finalização e impedindo que a bola chegasse com clareza ao gol.

pic.twitter.com/GRKV1zS5bq O PEDRO RAUL TIROU O GOL DO ANDRE!!



PEÑAROL 1 X 0 CORINTHIANS — 2D (@2Dfut) May 22, 2026

Notas do Corinthians; avalie os jogadores!

Confira as informações do jogo entre Peñarol x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Peñarol 1x1 Corinthians

Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

🥅 Gols: Maxi Oliveira (18'/1ºT) Peñarol; Labyad (17'/2ºT) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: (PEN); (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ESCALAÇÕES

PEÑAROL: Aguerre; Escobar, Mauricio Lemos, Gularte (Álvez)/(Brian Barboza) e Laxalt (Abel Hernández); Maxi Oliveira, Darias (Angulo), Arezo e Trindade; Togni e Umpiérrez. (Técnico: Diego Aguirre)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, André, Matheus Pereira (Garro) e Zakaria Labyad (Lingard); Kaio César e Pedro Raul (Yuri Alberto). (Técnico: Fernando Diniz)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.