Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians Jogador rescindiu contrato com o Timão para acertar com novo clube

O Cavese, da Itália, anunciou a contratação do goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, formado nas categorias de base do Corinthians e liberado em definitivo pelo Timão para o clube italiano.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo foi rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma futura transferência.

continua após a publicidade

O goleiro chegou ao Corinthians em 2022, inicialmente para integrar a equipe sub-14. Durante a passagem pelo clube, foi emprestado para ganhar experiência e ampliar sua sequência de jogos.

— O Cavese 1919 anuncia a contratação em definitivo do goleiro Rafael Juwer, do Sport Club Corinthians. Nascido em São Carlos, Brasil, em 2 de fevereiro de 2008, ele se desenvolveu nas categorias de base do Corinthians, um dos clubes mais prestigiados da América do Sul. Em 2025, foi emprestado à Roma, onde se destacou na equipe sub-17 antes de retornar ao seu país natal para jogar pelo Criciúma. Ele assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2029 — disse o Cavese.

continua após a publicidade

Cavese anuncia a contratação do goleiro Rafael Juwer, ex-base do Corinthians (Foto: Divulgação)

Contrato profissional com o Corinthians

No início de 2024, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para transferências ao exterior foi fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões na cotação da época).

— Mais um sonho Realizado. Primeiro contrato Profissional, muito feliz por esse novo marco na minha carreira. Agradecer a todos que fizeram isso possível. Um agradecimento especial a minha mãe e a Brazil Soccer por todo o apoio e suporte. Continuamos em busca do objetivo — disse o goleiro quando assinou o novo vínculo com o Corinthians.

continua após a publicidade

Destaque da equipe Sub-15, Juwer participou da campanha que terminou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da categoria, em 2023.

Além das categorias de base do Corinthians, o goleiro foi emprestado ao Criciúma e à Roma, da Itália, antes de acertar sua transferência para o Cavese.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.