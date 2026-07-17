logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians

Jogador rescindiu contrato com o Timão para acertar com novo clube

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/07/2026 11:14
Favorite o Lance! no Google
Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel
Corinthians liberou goleiro da base (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

O Cavese, da Itália, anunciou a contratação do goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, formado nas categorias de base do Corinthians e liberado em definitivo pelo Timão para o clube italiano.

  • André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians

    Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

    Corinthians
    Há 19 horas
  • André comemora gol pelo Corinthians

    Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians

    Corinthians
    Há 19 horas
  • Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Futebol Nacional
    Há 21 horas

    • ➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo foi rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma futura transferência.

    continua após a publicidade

    O goleiro chegou ao Corinthians em 2022, inicialmente para integrar a equipe sub-14. Durante a passagem pelo clube, foi emprestado para ganhar experiência e ampliar sua sequência de jogos.

    — O Cavese 1919 anuncia a contratação em definitivo do goleiro Rafael Juwer, do Sport Club Corinthians. Nascido em São Carlos, Brasil, em 2 de fevereiro de 2008, ele se desenvolveu nas categorias de base do Corinthians, um dos clubes mais prestigiados da América do Sul. Em 2025, foi emprestado à Roma, onde se destacou na equipe sub-17 antes de retornar ao seu país natal para jogar pelo Criciúma. Ele assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2029 — disse o Cavese.

    continua após a publicidade
  • Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

    Vozinha desabafa sobre futuro: 'Não quero marketing'

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Técnico da Espanha exalta desempenho durante Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 30 minutos
  • Torcida argentina durante comemoração da vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Argentinos esgotam voos para os Estados Unidos após vaga na final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
    • Rafael Juwer com a camisa do novo clube
    Cavese anuncia a contratação do goleiro Rafael Juwer, ex-base do Corinthians (Foto: Divulgação)

    Contrato profissional com o Corinthians

    No início de 2024, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para transferências ao exterior foi fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões na cotação da época).

    — Mais um sonho Realizado. Primeiro contrato Profissional, muito feliz por esse novo marco na minha carreira. Agradecer a todos que fizeram isso possível. Um agradecimento especial a minha mãe e a Brazil Soccer por todo o apoio e suporte. Continuamos em busca do objetivo — disse o goleiro quando assinou o novo vínculo com o Corinthians.

    continua após a publicidade

    Destaque da equipe Sub-15, Juwer participou da campanha que terminou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da categoria, em 2023.

    Além das categorias de base do Corinthians, o goleiro foi emprestado ao Criciúma e à Roma, da Itália, antes de acertar sua transferência para o Cavese.

    continua após a publicidade

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

    Há 5 horas
    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Fora de Campo

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    Há 18 horas
    Pedro Milans em dividida durante treino do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático

    Há 19 horas
    André comemora gol pelo Corinthians

    Corinthians

    Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians

    Há 20 horas
    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Futebol Nacional

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Há 22 horas
    Arte Palmeiras x Corinthians

    Onde Assistir

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Há 23 horas
    Mais LANCE!
    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians

    De promessa da base a multa milionária: a ascensão de Kauê no Corinthians

    Elenco do Corinthians durante trabalho no CT

    Em transição física, Hugo e Vitinho ficam mais perto de voltar ao Corinthians

    Atacante Wilfried Zaha com a camisa do Charlotte FC

    Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao Corinthians

    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians

    Corinthians avança por Wesley e busca solução para transfer ban

    Pedro Raul durante treinamento do Corinthians

    Pedro Raul, do Corinthians, recebe sondagem do Fortaleza e Coritiba

    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians

    Corinthians acerta renovação de Kauê com contrato até 2031

    Denner com a camisa do Corinthians durante jogo

    Corinthians libera joia da base para assinar com o Chelsea

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Fernando Diniz com olhar atento durante o treino do Corinthians

    Corinthians chega desfalcado para duelo com o Remo após a Copa do Mundo

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Rafael Juwer, ao lado dos companheiros no Corinthians, está a caminho do futebol italiano

    Corinthians acerta saída de goleiro da base para clube da Itália

    Gui Negão em jogo do Corinthians

    Diniz justifica ausência de joias da base em amistoso do Corinthians

    Léo Agostinho comemora gol do Corinthians

    Corinthians rescinde com atacante da base que tinha multa de R$ 1 bilhão