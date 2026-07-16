Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços Executivo de futebol detalha sequência da temporada

Após um período sem jogos oficiais, o Mirassol volta a campo nesta sexta-feira (17), às 20h, para enfrentar o Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pausa no calendário foi aproveitada pelo clube para reforçar o elenco, intensificar a preparação da equipe e realizar ajustes de olho na sequência da temporada, que também conta com a Libertadores.

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Durante a intertemporada, a diretoria contratou seis jogadores para ampliar as opções do técnico. O principal nome é o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, ex-Corinthians e Vitória, que estava no Júbilo Iwata, da Segunda Divisão do Japão.

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Outro reforço conhecido é o volante Japa, revelado pelo Cruzeiro, que chega por empréstimo até o fim da temporada. Também foram anunciados o centroavante Bruno Santos, o atacante Fernandinho, o lateral-direito Elias e o zagueiro Gabriel Knesowitsch.

Além das contratações, o período sem partidas foi utilizado para avaliações, reuniões, observação do mercado, ajustes internos e integração dos novos atletas. A comissão técnica e o departamento de futebol aproveitaram a pausa para consolidar processos e preparar o elenco para a retomada das competições.

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O executivo de futebol Paulinho destacou a importância do trabalho realizado durante a intertemporada e afirmou que o planejamento será determinante para o restante do ano.

— Durante esse período sem jogos, o trabalho não parou. Foram dias de planejamento, observação, reuniões, ajustes e muita preparação. No futebol, grande parte do que faz a diferença acontece nas decisões do dia a dia e na busca constante por evolução. Agora voltamos à competição levando tudo o que foi construído nesse período, com foco, confiança e a convicção de que o trabalho continua sendo o caminho para conquistar resultados — disse Paulinho.

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Japa foi emprestado pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Mirassol)

Lista de reforços do Mirassol

Gustavo Silva: ex-Coritiba, Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Vitória e Júbilo Iwata (Jap). Bruno Santos: ex-Londrina, Guarani, Volta Redonda, Sagamihara, São Bernardo, Primavera, Brusque, Portuguesa-RJ, Univassouras Artsul, Madureira, Goiânia, Nova Iguaçu, Serra Macaense, Itaboraí, Corumbaense, America-RJ, Flamengo-SP, Nacional-SP e Marília. Japa: Cruzeiro. Fernandinho: Sampaio Corrêa, Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Internacional B, Bahia, Joinville, Chapecoense, Juárez, Brusque, Goiás, Mirassol e Ceará. Elias: Sport, Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Santo André, Figueirense, Primavera, Vila Nova, Mirassol Gabriel Knesowitsch: Londrina e Cuiabá.

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