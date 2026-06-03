Corinthians negocia patrocínio milionário com plataforma de conteúdo adulto

O Corinthians abriu negociações com a Fatal Fans para um patrocínio envolvendo quatro modalidades do clube: futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete. A empresa é uma plataforma digital voltada à monetização de conteúdo adulto.

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Segundo apurado pelo Lance!, o acordo englobaria futebol masculino, basquete, futsal e futebol feminino. No entanto, na modalidade feminina, a marca não seria exposta, dando lugar a mensagens de apoio a causas sociais.

O objetivo inicial é ter a marca no calção do time masculino e na parte traseira do uniforme do basquete. No futsal, a presença ficaria na parte inferior do uniforme. O valor do possível acordo gira em torno de R$ 17 milhões.

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A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.

Posicionamento da Fatal Fans

Na tarde desta quarta-feira (03), a Fatal Fans confirmou que mantém negociações em estágio avançado com o Corinthians para uma possível parceria. Em nota divulgada à imprensa, a plataforma afirmou que o projeto foi estruturado para contribuir com a continuidade de modalidades importantes do clube, como basquete, futsal e futebol feminino. Segundo o comunicado, essas áreas enfrentam desafios financeiros e demandam novas fontes de investimento para garantir sustentabilidade e desenvolvimento.

Além do apoio às modalidades esportivas, a proposta também contempla iniciativas de conscientização e projetos sociais alinhados às diretrizes estabelecidas pelo Corinthians. Entre as ações previstas, estão campanhas voltadas a temas de interesse público e atividades de impacto social, como contra o assédio e a violência doméstica.

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— O Corinthians é uma das marcas mais fortes do esporte mundial e sua história se conecta diretamente a valores como comunidade, inclusão e transformação social. Para a Fatal Fans, essa parceria representa a oportunidade de apoiar projetos que geram impacto positivo para atletas, torcedores e para a sociedade. Estamos falando de uma iniciativa que vai além da exposição de marca e reforça nosso compromisso com inovação, desenvolvimento de comunidades e responsabilidade social — destaca Kellerson Kurtz, diretor de negócios da Fatal Fans.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Chegada da Fatal Fans no futebol

Ao longo dos últimos anos, a Fatal Model patrocinou diversos clubes brasileiros, como Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense.

Os acordos mais recentes foram com o Operário e o Vila Nova, clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O acerto com o clube do Paraná, inclusive, contou com a presença da influenciadora Andressa Urach no anúncio.

Além disso, a marca Fatal Model já esteve presente em mais de 10 campeonatos estaduais pelo país e acumulou participações em competições nacionais como Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Copa do Brasil.

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