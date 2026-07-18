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Mbappé após derrota da França: 'Voltamos a ser máquinas mentais que não têm sentimentos'

Craque comandou tentativa de reação dos Bleus no segundo tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 21:19
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Mbappé comemorando gol na Copa
Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Mbappé mostrou frustração com a derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Após a partida, o atacante reconheceu que a atuação francesa no primeiro tempo passou a impressão de que os jogadores haviam abandonado Didier Deschamps justamente na despedida do treinador.

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    A França sofreu quatro gols antes do intervalo e foi amplamente dominada pela seleção inglesa. Na saída de campo, Mbappé afirmou compreender as críticas direcionadas à postura da equipe nos primeiros 45 minutos, mas atribuiu a atuação ao impacto emocional provocado pela eliminação na semifinal.

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    — No primeiro tempo, consigo entender quem disser que foi uma palhaçada e que não respeitamos a camisa. Eu diria mais que fomos humanos e, infelizmente, não podemos nos permitir ser humanos. Estávamos completamente atordoados, e acredito que eles nos despertaram muito bem. No segundo tempo, voltamos a ser jogadores de alto nível, máquinas mentais que não têm mais sentimentos. Conseguimos vencer o segundo tempo, mas, no fim, não ganhamos a partida — afirmou Mbappé.

    Depois do intervalo, Deschamps promoveu quatro alterações, e a França apresentou uma postura completamente diferente. Com dois gols de Mbappé, além de Barcola e Dembélé, os Bleus chegaram a ameaçar a vantagem inglesa, mas não conseguiram completar a reação.

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    • O confronto marcou o fim dos 14 anos de Deschamps à frente da seleção francesa. Mbappé revelou que o elenco queria oferecer uma despedida positiva ao treinador, mas lamentou a forma como a equipe começou o jogo.

    — É uma pena pelo treinador, porque queríamos fazer alguma coisa por ele. Infelizmente, o primeiro tempo dá a impressão de que o abandonamos. Não era isso que queríamos transmitir. Queremos agradecê-lo por tudo o que fez, porque esta partida não vai manchar a lenda de Didier Deschamps — declarou.

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    Recorde de Mbappé fica em segundo plano

    Individualmente, Mbappé marcou duas vezes e chegou a 22 gols em Copas do Mundo, assumindo a liderança isolada da artilharia histórica da competição. Lionel Messi, que ainda disputaria a final pela Argentina, aparecia logo atrás, com 21. O francês, porém, afirmou que a marca pessoal não compensava a frustração de estar fora da decisão do Mundial.

    — Leo marca o tempo todo. Ele vai marcar amanhã, tenho certeza. Eu apenas tento ajudar minha equipe e fazer gols. Quando você marca tantas vezes em Copas do Mundo, isso faz com que alcance determinadas dimensões. Eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e disputar a partida de amanhã. É bom para o legado, para quando deixarem de falar que eu fui um desses jogadores, mas, hoje, essa não é a primeira coisa que passa pela minha cabeça — concluiu.

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    A França terminou a Copa do Mundo na quarta colocação. Depois de vencer os seis primeiros jogos, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Espanha na semifinal e sofreu seis gols diante da Inglaterra na despedida de Deschamps.

    Mbappé cumprimenta Deschamps em França x Inglaterra
    Mbappé cumprimenta Deschamps em França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

      1.
    1. Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

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