Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista Equipes duelam pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quinta-feira (16). O Verdão vai vencendo por 2 a 1 na Arena Barueri, com dois gols do atacante Felipe Teresa.

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O primeiro gol do camisa 10 palmeirense foi um verdadeiro golaço. Do meio-campo, Felipe Teresa percebeu o goleiro Matheus Corrêa adiantado e arriscou por cobertura. A bola encobriu o arqueiro corintiano e entrou no gol, garantindo um dos lances mais bonitos da partida.

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Veja o gol abaixo:

Desde o início do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras disputou 20 partidas, com 14 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A equipe marcou 55 gols e sofreu 23. O artilheiro da competição é Felipe Teresa, com 13 gols.

Derrotados por 1 a 0 no jogo de ida, os Filhos do Terrão precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vençam por dois ou mais gols, garantem a classificação. Qualquer outro resultado coloca o Palmeiras na semifinal.

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Partida de ida terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

O técnico William Batista destacou a importância do confronto por se tratar de um dérbi e por valer uma vaga na próxima fase. Na competição, o Corinthians soma 20 jogos, com oito vitórias, cinco empates e sete derrotas.

— Sabemos o tamanho do jogo por ser um clássico, ainda mais sendo decisivo. Chegamos bem preparados e tudo o que foi desenvolvido desde o início da competição nos permite chegar a esta partida na condição de lutar pela vaga, tendo a noção do que é vestir a camisa do Corinthians, e fazer um grande jogo para merecer a classificação — destacou o comandante.

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Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Corinthians

⚽ Duelo: Palmeiras x Corinthians

©️ Campeonato: Campeonato Brasileiro Sub-20

🎯 Fase: Quartas de final

📆 Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026

⏰ horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri (SP)

📺 Transmissão: Uol (Youtube, Canal Uol e Uol Play)

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