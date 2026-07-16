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Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

Equipes duelam pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20

PorLance!São Paulo (SP)
16/07/2026 16:59
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Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras
Felipe Teresa marcou os dos gols do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quinta-feira (16). O Verdão vai vencendo por 2 a 1 na Arena Barueri, com dois gols do atacante Felipe Teresa.

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    O primeiro gol do camisa 10 palmeirense foi um verdadeiro golaço. Do meio-campo, Felipe Teresa percebeu o goleiro Matheus Corrêa adiantado e arriscou por cobertura. A bola encobriu o arqueiro corintiano e entrou no gol, garantindo um dos lances mais bonitos da partida.

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    Veja o gol abaixo:

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    • Desde o início do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras disputou 20 partidas, com 14 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A equipe marcou 55 gols e sofreu 23. O artilheiro da competição é Felipe Teresa, com 13 gols.

    Derrotados por 1 a 0 no jogo de ida, os Filhos do Terrão precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vençam por dois ou mais gols, garantem a classificação. Qualquer outro resultado coloca o Palmeiras na semifinal.

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    Jogadores de Palmeiras e Corinthians duelam pela bola
    Partida de ida terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

    O técnico William Batista destacou a importância do confronto por se tratar de um dérbi e por valer uma vaga na próxima fase. Na competição, o Corinthians soma 20 jogos, com oito vitórias, cinco empates e sete derrotas.

    — Sabemos o tamanho do jogo por ser um clássico, ainda mais sendo decisivo. Chegamos bem preparados e tudo o que foi desenvolvido desde o início da competição nos permite chegar a esta partida na condição de lutar pela vaga, tendo a noção do que é vestir a camisa do Corinthians, e fazer um grande jogo para merecer a classificação — destacou o comandante.

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    Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Corinthians

     Duelo: Palmeiras x Corinthians
    ©️ Campeonato: Campeonato Brasileiro Sub-20
    🎯 Fase: Quartas de final
    📆 Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026
    ⏰ horário: 16h (de Brasília)
    📍 Local: Arena Barueri (SP)
    📺 Transmissão: Uol (Youtube, Canal Uol e Uol Play)

    🍀Aposte na vitória do Palmeiras e Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
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