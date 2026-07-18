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Corinthians sofre transfer ban da CBF e fica impedido de registrar jogadores

Clube está impedido de registrar jogadores após punição aplicada pela CNRD da CBF; entenda o caso

PorGuilherme LesnokVinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
18/07/2026 12:08
Atualizado há 5 minutos
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Santos vai mandar jogo na Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

O Corinthians foi punido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com um terceiro transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores por seis meses no BID da federação. Desta vez, a punição é por um atraso no pagamento de R$ 8 milhões à entidade, referente à quinta parcela de um acordo feito na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

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    A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. A CNRD é um órgão da CBF responsável por mediar conflitos no futebol brasileiro e atua como um tribunal para solucionar questões contratuais entre clubes, atletas, treinadores e intermediários.

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    O clube já havia atrasado pagamento da CNRD em outras duas oportunidades. A CNRD também aplicou um transfer ban à época e o Corinthians ficou três meses sem poder registrar novos nomes. Agora, o Timão precisa quitar a dívida para pôr fim ao transfer ban, mas só poderá voltar a registrar jogadores quando os outros dois débitos forem quitados.

    Ao contrário desta última punição, imposta pela CBF, o Corinthians tem outras duas sanções aplicadas pela Fifa pelo não pagamento de transferências de jogadores. O primeiro transfer ban ativo do Corinthians é por uma dívida com o Philadelphia Union, dos EUA, de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) pela compra de José Martínez.

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    • Já o segundo transfer ban aplicado pela Fifa tem uma origem diferente. Ele diz respeito ao não pagamento de multas de três casos diferentes em negociações de jogadores. Isso porque A entidade máxima do futebol obriga os clubes que sofreram a sanção a pagar um valor extra em formato de multa, além da dívida original.

    O Corinthians foi notificado de transfers ban em outros dois casos, além do caso de José Martínez. Há dívidas envolvendo o New York City, também dos EUA, pelo não pagamento de US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) pela extensão de empréstimo de Talles Magno, em abril de 2025. O outro é pelo débito com o Midtjylland, da Dinamarca, em negociação envovlendo o volante Charles.

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    Corinthians sofre novo transferban da CBF e fica impedido de registrar jogadores
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