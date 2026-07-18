Diniz promove testes no elenco, e Corinthians fará treino aberto de olho no Brasileirão
Clube está em reta final de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro; veja como foi a atividade
O Corinthians segue a preparação para enfrentar o Remo na próxima quinta-feira (23), em jogo que marca o retorno do Timão ao calendário do futebol nacional após a Copa do Mundo. O técnico Fernando Diniz comandou mais um treinamento com o elenco no CT Joaquim Grava neste sábado e aproveitou para fazer testes com os jogadores.
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O treinador iniciou os trabalhos com um aquecimento, seguido de uma atividade de troca de passes. Diniz organizou um jogo coletivo com o elenco e aproveitou o momento para fazer testes com troca de jogadores para ajudar a definir o onze inicial que entrará em campo contra o Remo. O técnico fez interrupções durante o treino para passar orientações e corrigir posicionamentos ofensivos e defensivos.
Até então, o Corinthians teve apenas um jogo-treino realizado com atletas fora do grupo. Em jogo diante do Cascavel, no Paraná, o Timão ficou no empate em 1 a 1 e foi a principal oportunidade para Diniz fazer trocas no time dentro de campo. O elenco está em seu 21º dia de trabalho durante a pausa da Copa e terá uma maratona de jogos após o fim do torneio de seleções.
Corinthians fará treino aberto
Na segunda-feira, o Corinthians organizará um treino aberto à imprensa na Neo Química Arena. A atividade está marcada para às 10h30 e tem como objetivo apresentar ao elenco o gramado do estádio corintiano, que foi trocado durante a pausa para a Copa do Mundo. A torcida não poderá acessar o estádio e o clube dará acesso aos jornalistas nos 15 minutos iniciais do trabalho de Fernando Diniz.
Além do duelo contra o Remo pela 19ª rodada do Brasileirão, o Timão enfrenta na sequência o Bahia, na abertura do segundo turno, no dia 26 de julho em Salvador, e, quatro dias depois, o Athletico-PR, em casa. O primeiro jogo de mata-mata do Corinthians será contra o Internacional, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
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