Conselheiros e sócios do Corinthians pedem impeachment de Osmar Stabile
Movimento aponta supostas irregularidades na gestão, incluindo contratação de empresa de segurança
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Um grupo de conselheiros e associados do Corinthians entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile, sob a acusação de possíveis irregularidades na gestão, incluindo a contratação de uma empresa de segurança. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.
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O Lance! teve acesso ao documento da solicitação. Nele, os conselheiros citam a empresa Mega Assessoria Operacional Ltda., que teria prestado serviços ao clube sem vínculo formal e é investigada pelo Ministério Público.
— De forma resumida, o Corinthians, por meio de seus representantes, realizou a contratação da MEGA ASSESSORIA OPERACIONAL LTDA ("Mega"), constituída em 03 de julho de 2025, isto é, sua data de criação é posterior entrada do atual "presidente" do Corinthians, 6 (seis) dias após o afastamento do Sr. Augusto Melo – a saber Osmar Stabile e seu único sócio é o Sr Fernando José da Silva ("Nandão"), atual gerente operacional do Corinthians². A contratação dessa empresa pelo clube ocorreu de forma emergencial e até o presente momento não foram apresentados o parecer e autorização do Conselho de Orientação (CORI), conforme exigido pelo Estatuto Social, especificamente o artigo 119 §2º, para o afastamento de cotações obrigatórias — disseram os conselheiros.
Os conselheiros também informam que a gestão de Osmar Stabile contratou a empresa Bear Security Ltda sem processo de concorrência e sem registros formais, apesar de a companhia ter sido criada em janeiro de 2025 e, segundo o documento, passar a emitir notas fiscais ao Corinthians apenas após a posse do dirigente.
O grupo alega ainda que a empresa já prestava serviços particulares à família Stabile, não possui regularidade junto à Polícia Federal e recebeu pagamentos do clube que somam R$ 586.987,65. Para os signatários, a contratação levanta questionamentos sobre os critérios adotados pela diretoria e os mecanismos de compliance da instituição.
— Resumidamente: O Corinthians contratou uma empresa de um colaborador próximo e de máxima confiança do "atual presidente" do Corinthians, tal empresa emitiu Notas Fiscais erradas que foram pagas pelo Corinthians e não bastasse, a empresa emitiu NOVAS NF´s ao Corinthians e MAIS, não bastasse a primeira contratação irregular, o Corinthians contratou uma empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro. Ambas as empresas não possuem a regularidade perante a Polícia Federal – isto é, o Compliance no Corinthians é uma PIADA e mais uma vez os dirigentes sujam o nome do Corinthians — destacou.
Com isso, os conselheiros pedem a abertura e o processamento de um pedido de impeachment contra Osmar Stabile. Os signatários também solicitam que os fatos sejam comunicados ao Ministério Público de São Paulo para apuração e defendem a realização de uma auditoria independente nas contas do Corinthians, com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na gestão do clube.
Lista de quem assinou o pedido de impeachment contra Osmar Stabile
- Adriano Ribeiro dos Santos
- Allan José de Santana
- André Rodrigues Moreno
- Andrea Cassoli
- Arthur Malteca
- Cássio Gomes Pereira
- Cyrillo Cavalheiro Neto
- Fábio Alves Lima
- Fernando Perino
- Felipe José Mendes da Silva
- Felipe Thal Brambilla Cordeiro da Silva
- José Augusto Cardoso Mendes
- Marcelo Mandel
- Miriam Athiê
- Peterson Ruan
- Rafael Barbosa Pereira
- Raphael Costa Ponce
- Rodrigo Lança Hernandez
- Romero Cardoso de Avila
- Sandro Rogério Andrade Silva
- Suzy Miranda
- Theo Lovizio de Araújo
- Vinicius Santos de Souza
- Wanda La Selva
- Yun Ki Lee
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