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Conselheiros e sócios do Corinthians pedem impeachment de Osmar Stabile

Movimento aponta supostas irregularidades na gestão, incluindo contratação de empresa de segurança

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
14:10
Atualizado há 37 minutos
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
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Um grupo de conselheiros e associados do Corinthians entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile, sob a acusação de possíveis irregularidades na gestão, incluindo a contratação de uma empresa de segurança. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.

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O Lance! teve acesso ao documento da solicitação. Nele, os conselheiros citam a empresa Mega Assessoria Operacional Ltda., que teria prestado serviços ao clube sem vínculo formal e é investigada pelo Ministério Público.

— De forma resumida, o Corinthians, por meio de seus representantes, realizou a contratação da MEGA ASSESSORIA OPERACIONAL LTDA ("Mega"), constituída em 03 de julho de 2025, isto é, sua data de criação é posterior entrada do atual "presidente" do Corinthians, 6 (seis) dias após o afastamento do Sr. Augusto Melo – a saber Osmar Stabile e seu único sócio é o Sr Fernando José da Silva ("Nandão"), atual gerente operacional do Corinthians². A contratação dessa empresa pelo clube ocorreu de forma emergencial e até o presente momento não foram apresentados o parecer e autorização do Conselho de Orientação (CORI), conforme exigido pelo Estatuto Social, especificamente o artigo 119 §2º, para o afastamento de cotações obrigatórias — disseram os conselheiros.

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Os conselheiros também informam que a gestão de Osmar Stabile contratou a empresa Bear Security Ltda sem processo de concorrência e sem registros formais, apesar de a companhia ter sido criada em janeiro de 2025 e, segundo o documento, passar a emitir notas fiscais ao Corinthians apenas após a posse do dirigente. 

O grupo alega ainda que a empresa já prestava serviços particulares à família Stabile, não possui regularidade junto à Polícia Federal e recebeu pagamentos do clube que somam R$ 586.987,65. Para os signatários, a contratação levanta questionamentos sobre os critérios adotados pela diretoria e os mecanismos de compliance da instituição.

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— Resumidamente: O Corinthians contratou uma empresa de um colaborador próximo e de máxima confiança do "atual presidente" do Corinthians, tal empresa emitiu Notas Fiscais erradas que foram pagas pelo Corinthians e não bastasse, a empresa emitiu NOVAS NF´s ao Corinthians e MAIS, não bastasse a primeira contratação irregular, o Corinthians contratou uma empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro. Ambas as empresas não possuem a regularidade perante a Polícia Federal – isto é, o Compliance no Corinthians é uma PIADA e mais uma vez os dirigentes sujam o nome do Corinthians — destacou.

Com isso, os conselheiros pedem a abertura e o processamento de um pedido de impeachment contra Osmar Stabile. Os signatários também solicitam que os fatos sejam comunicados ao Ministério Público de São Paulo para apuração e defendem a realização de uma auditoria independente nas contas do Corinthians, com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na gestão do clube.

Parque São Jorge sede Corinthians
Parque São Jorge sede Corinthians. (Foto: Divulgação/Corinthians)

Lista de quem assinou o pedido de impeachment contra Osmar Stabile

  1. Adriano Ribeiro dos Santos
  2. Allan José de Santana
  3. André Rodrigues Moreno
  4. Andrea Cassoli
  5. Arthur Malteca
  6. Cássio Gomes Pereira
  7. Cyrillo Cavalheiro Neto
  8. Fábio Alves Lima
  9. Fernando Perino
  10. Felipe José Mendes da Silva
  11. Felipe Thal Brambilla Cordeiro da Silva
  12. José Augusto Cardoso Mendes
  13. Marcelo Mandel
  14. Miriam Athiê
  15. Peterson Ruan
  16. Rafael Barbosa Pereira
  17. Raphael Costa Ponce
  18. Rodrigo Lança Hernandez
  19. Romero Cardoso de Avila
  20. Sandro Rogério Andrade Silva
  21. Suzy Miranda
  22. Theo Lovizio de Araújo
  23. Vinicius Santos de Souza
  24. Wanda La Selva
  25. Yun Ki Lee

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