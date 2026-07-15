Em transição física, Hugo e Vitinho ficam mais perto de voltar ao Corinthians Dupla deu mais um passo no processo de recuperação

O Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (15), no CT Dr. Joaquim Grava, e teve como principal novidade o início da transição física do lateral-esquerdo Hugo e do atacante Vitinho. A dupla deu mais um passo na recuperação de lesões e participou das atividades de recondicionamento, enquanto o restante do elenco iniciou a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro.

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Após o amistoso contra o Cascavel-PR, disputado no domingo (12), o grupo retomou os trabalhos de olho nos próximos compromissos da competição nacional. O Timão enfrentará Remo, Bahia e Athletico nos dias 23, 26 e 30 de julho, respectivamente.

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A programação começou com um trabalho de força na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, os jogadores participaram de uma atividade técnica dividida em quatro estações, com exercícios de posse de bola, cruzamentos e finalizações, corrida e duelos de dois contra dois com conclusões a gol.

Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um treinamento tático em campo reduzido, com equipes de dez contra dez. O exercício teve como foco a saída de bola sob pressão alta, a marcação pressionada e a reação imediata após a perda da posse. Enquanto isso, Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Vitinho, em recuperação de um problema no quadril, seguiram a programação de transição física.

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Além das atividades em campo, o CT Dr. Joaquim Grava recebeu um seminário sobre tratamento com ondas de choque voltado aos médicos e fisioterapeutas das equipes masculina, feminina e das categorias de base.

O encontro foi promovido pelo chefe do departamento médico do Corinthians, Ricardo Galotti, e ministrado por Paulo Facciolla Kertzman, presidente da Sociedade Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque. O elenco alvinegro volta a treinar na manhã desta quinta-feira (16), novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Veja abaixo a sequência de jogos

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Momento do Timão na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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Corinthians em 2026

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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