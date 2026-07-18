Final da Copa vai paralisar futebol argentino; entenda o motivo
Partidas dos dias seguintes serão suspensas por causa da final
O futebol argentino irá parar por causa da final da Copa do Mundo de 2026. A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou a suspensão de todas as partidas oficiais programadas para a segunda-feira, dia 20, e a terça-feira, dia 21 de julho. A decisão interrompe o calendário de todas as categorias do futebol no país. O objetivo da entidade é organizar a recepção da delegação nacional que retorna dos Estados Unidos após a disputa da final da Copa, que acontece neste domingo (19), às 16h.
Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa
Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição
Mbappé lamenta ‘última dança’ de Deschamps antes de França x Inglaterra: ‘Falhamos’
A paralisação ocorre independentemente do resultado da decisão contra a Espanha na final. Segundo comunicado divulgado pela AFA, a medida é necessária devido ao retorno programado dos atletas ao território argentino. A segurança do retorno e a expectativa de mobilização da população pesaram na escolha das datas para o hiato nas competições argentinas.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Final da Copa impacta no calendário de clubes
Deschamps deixa França após goleada na Copa do Mundo: 'Não fiz o que deveria'
Mbappé após derrota da França: 'Voltamos a ser máquinas mentais que não têm sentimentos'
Análise – Espanha quer a Copa do Mundo pelos lados, Argentina pelo meio
A suspensão afeta diretamente confrontos importantes e provocará o adiamento da final da Supercopa Argentina. O jogo entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia estava agendado para a terça-feira (21) e agora aguarda a definição de uma nova data. As equipes vinham em processo de preparação há semanas para a disputa do troféu.
Além da Supercopa, o cronograma de outras competições de divisões inferiores também foi paralisado. Com a suspensão formalizada, os clubes argentinos receberam autorização para reorganizar suas agendas internas enquanto aguardam os novos prazos da federação. O cenário de interrupção total é similar ao que aconteceu após a Copa de 2022, quando multidões ocuparam as vias públicas de Buenos Aires para recepcionar a equipe que foi campeã do mundo.
Planejamento para o retorno dos atletas
As autoridades locais avaliam a possibilidade de decretar feriado nacional na segunda-feira, dia 20 de julho. A intenção é permitir que a população acompanhe o trajeto da seleção pelas ruas, repetindo o modelo de celebração utilizado no último título mundial. O governo e a federação monitoram a situação para oficializar os procedimentos após o encerramento da partida decisiva em Nova Jersey.
O retorno da delegação acontecerá após uma campanha em que a Argentina liderou seu grupo e superou adversários como Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra no mata-mata. Na final, o país busca seu quarto título mundial, o que o isolaria como o terceiro maior vencedor da história da competição. Caso vença a Espanha, a equipe comandada por Lionel Scaloni será a primeira a conquistar o bicampeonato consecutivo desde o Brasil nas edições de 1958 e 1962.
A federação argentina deve divulgar os detalhes logísticos do desembarque e o roteiro do ônibus da delegação assim que a participação na Copa for concluída oficialmente na noite de domingo.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Saka celebra hat-trick e admite frustração por ter jogado pouco na CopaHá 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Bellingham com Saka em vitória da Inglaterra viraliza: 'Deveria'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Catalunha divide torcida entre Espanha e Messi na final da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Olise e Mbappé batem recordes de Pelé e Messi, mas França encerra Copa do Mundo em baixaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Tuchel exalta força mental da Inglaterra após bronze: 'Nunca duvidei'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
França x Inglaterra: veja os melhores momentos na disputa do 3º lugar da Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!